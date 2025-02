Agustín Rossi: "Milei va en camino de tener el gobierno más corrupto de la Argentina"

El dirigente peronista lamentó que el Senado rechazado la creación de la comisión investigadora para esclarecer el hecho y manifestó que en su lugar se debería crear una comisión de acción política. También destacó que en diputados, como no se pudo avanzar con el Juicio Político, convocaron en la comisión de comunicaciones a peritos para que den detalles al respecto del escándalo cripto.

"Estamos en presencia de una estafa. Germán Martínez dijo alguna vez que estamos en presencia del gobierno más corrupto de la historia y yo creo que van en ese camino. Este tema de que las audiencias con Milei estuviesen tarifadas, nosotros no lo podemos comprobar, pero hay gente que lo ha dicho, que le pidieron plata para reunirse con el presidente", señaló el exdiputado.

"Esto lo hizo con la estafa de CoinX y Bulcano cuando era diputado. La relación entre el presidente y Novelli es comprobable en toda esta historia. El presidente dijo que vio el lanzamiento y publicó el tweet, en 3 minutos no se hace el tweet que hizo. Estuvo en toda la bochornosa entrevista con Viale tratando diferenciar difundir de promocionar porque era su defensa penal. Difundir no es oneroso, promocionar tiene una contraprestación económica”, agregó.

En ese sentido desarticuló el intento de defensa que realizó el Milei en la entrevista con Jonatan Viale cuando señaló que la promoción de la moneda digital fue hecha en su cuenta personal. "La cuenta tiene el tilde gris que indica que es funcionario, sos presidente. Me parece que es una acción de estafa y somos el hazmerreir con todo lo que ha pasado, creo que estamos en un escenario de esas características", indicó.

Luego cuestionó a Milei por no dejarse investigar. "¿Se acuerdan cuando el presidente decía '¿Por qué no quieren en las universidades que se audite? ¿Esconden algo? Me parece que el rey está desnudo y no hay que dejarlo que se vista de vuelta con una ropa fluorescente y termine generando una imagen distinta a la que es. Este modelo de estafa era un modelo que lo venían aplicando, era fácil sortear la fuerza de diputado. No hay registro de pagos en blancos que haya recibido Milei en su vida como asesor económico. No hay factura, no hay remito, no hay nada"

"Todo el cúmulo de información te permite hacer una deducción con la recaudación económica que lleva adelante la fundación dirigida por Agustín Laje. Esa Fundación FARO lanzó su actividad con una conferencia para empresarios que pagaron 25 mil dólares, que dicho por los empresarios no le dieron ni un papelito. Esa fundación preparada para el debate cultural, una berreta porque te propone tomar las ideas viejas y horribles de la dictadura militar remixadas, también es el lugar donde recauda La Libertad Avanza", completó.