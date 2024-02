Agustín Rossi, duro contra el Gobierno: "Javier Milei tiene más pobres que votos"

"Néstor Kirchner encontró la pobreza en 60%, la dejó en 36%, Cristina Kirchner la bajó al 25%, Mauricio Macri la llevó al 40%, con nosotros se fue al 44%. Eso, en cuatro años, Cristina en ocho. Y este señor, en dos meses, aumenta la pobreza casi en un 20% por las decisiones que toma. La pérdida del poder adquisitivo del salario en diciembre del año pasado ha sido la más importante desde febrero de 2002, cuando había caído un 9,2%, en diciembre de 2023 cayó 13,2%. Entre diciembre y enero el 20% de pérdida", enfatizó.

Agustín Rossi jefe de Gabinete Agustín Rossi fue jefe de Gabinete de Alberto Fernández en 2023. Télam

"Todos los indicadores sociales se han deteriorado de manera abrupta, generando un daño enorme en el conjunto de la sociedad. Creo que además no se dimensiona, cuando hay políticas de ajuste, la reacción natural es achicarte y le agregás un agujero más al cinto, el problema es cuando te quedás sin cinto. Si no hay para todos para la cena, comen los chicos y los adultos no, pero ya cuando no comen los chicos se supera un límite", ejemplificó.

Rossi advirtió que "el Gobierno subestima además un hecho porque no mira lo que ha pasado en el mundo con el transporte. He visto ya chicos saltando los molinetes. El conflicto más importante que tuvo en el su último gobierno el recientemente fallecido presidente de Chile, Sebastián Piñera, fue el conflicto con los estudiantes saltando los molinetes. Gabriel Boric surge de esa lucha. Lo mismo sucedió con Macron en Francia con los chalecos amarillos".

Agustín Rossi: "La dolarización consolida los salarios y después no hay oportunidad de mejorarlos"

Consultado sobre la cuestión de la dolarización, Rossi puso en cuestión su aplicación y sostuvo que "los economistas dudan de que pueda llegar a ser", y planteó: "Supongamos que mañana dolaricen. Los salarios que cobran los argentinos hoy no se modifican nunca más. Hoy podés recuperar con paritarias, con otro Gobierno y cuestiones de esas características. La dolarización consolida un grado de situación social, si dolarizás con un dólar a $2000 y lo que te dé de salarios va a ser muy difícil de encontrar una situación de mejora".

Agustín Rossi Agustín Rossi advirtió que "cuando no comen los chicos se supera un límite". Telam

"Lo más parecido que hemos tenido a la dolarización es la convertibilidad. Hubo 11 años sin paritaria, sin aumentos de salario porque estaba fijado fuertemente el tipo de cambio", recordó. "Ecuador, que es un país que está dolarizado, el primer ingreso que tiene es producto del petróleo, el segundo son las remesas de los ecuatorianos que viven y trabajan en el exterior, que mandan dólares para que puedan vivir sus familias", señaló.

"Nosotros vivimos los 90, que terminaron con 18% de desocupación. Eso salió de la destrucción de todo el tejido pyme. Junto con la industria se destruyen los puestos de trabajo. El sector agropecuario estaba absolutamente endeudado, el productor lo primero que hacía era ir a ver cómo estaba su descubierto en el Banco Nación. Ahora va a ver a la concesionaria automotor para ver el modelo nuevo de pick-up", subrayó el ex ministro de Defensa.

Agustín Rossi y la autocrítica del peronismo: "Perdimos interlocución con algunos sectores"

"Que se haya caído la ley es la primera derrota política de Milei y el primer freno institucional. Imaginen un escenario distinto, con la ley aprobada. En dos meses, Milei sacó devalución, el DNU y la Ley Ómnibus. Era como si no tuviera freno para nada. Todo tuvo que ver con todo", destacó Rossi.

"La movilización de la CGT, los cacerolazos, las organizaciones sociales, el paro del 24 de enero, la dureza y lo compactado que estaba nuestro bloque de diputados se conjugaron adecuadamente. Estamos en una etapa de resistencia y en algún momento vamos a tener que pasar a una etapa en donde entremos a proponerle a los argentinos el país post-Milei, y eso nos va a llevar a reflexiones sobre lo que hicimos y sobre nuestra propuesta electoral", manifestó.

rossi massa Agustín Rossi secundó a Sergio Massa en la fórmula de Unión por la Patria para las Elecciones 2023.

Al respecto, repasó cuestiones pendientes de lo que fue el gobierno del Frente de Todos. "Somos el movimiento de los trabajadores pero representamos casi fielmente al 50% de los trabajadores, que son los que están en relación de dependencia. Ese nos cree a los peronistas, cree que lo vamos a defender, que no le vamos a quitar derechos. Después está el otro 50%, que no tiene ninguno de esos derechos, por ejemplo los monotributistas", indicó.

"Por ejemplo, el salario familiar; la creencia es que lo paga el patrón, pero lo paga el ANSES. La AUH también la paga ANSES, es una extensión de ese salario familiar. ¿Por qué no le pagamos salarios familiares a los monotributistas? Si también aportan al ANSES. Perdimos interlocución con ese sector. Eran los que cuando en la campaña les decíamos 'te van a quitar derechos', ellos contestaban 'yo no tengo nada'", lamentó.