Advierten sobre los peligros de romper relaciones con China y Brasil si Milei es presidente: se podrían perder u$s22 mil millones

Milei, en recientes declaraciones a la agencia Bloomberg, afirmó que no haría “pactos con comunistas”, y rompería relaciones con los gobiernos de China y Brasil, dos de los principales socios comerciales del país.

"Es algo que Milei dice, no es una campaña del miedo. La gente quiere saber en qué mundo piensa La Libertad Avanza. Y que no nos podemos aislar en momentos en que los países se están abriendo todos en el mundo. La idea debe ser cómo favorecemos el multilateralismo, cómo se amplifica la mirada y se generan nuevos mercados. Necesitamos exportar más, no romper relaciones", observó Cafiero.

El jefe de la diplomacia argentina contrastó esa postura de Milei con la idea que tiene el ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, quien planteó la necesidad de "duplicar las exportaciones" de Argentina en los próximos años.

Santiago Cafiero Télam

De cara al balotaje del 19, Cafiero sostuvo que el "desafío que tenemos desde UxP es principalmente militar con claridad porque la elección no está ganada y hay que salir a explicar".

Posteriormente en diálogo con la periodista Lucila Trujillo en el programa Nos Vemos por C5N, Cafiero remarcó su el impacto económico que generaría romper relaciones con Brasil: "Una reducción de 22 mil millones de dólares de exportación, ese es el impacto. Y le ponemos números porque la propuestas la hizo él (Milei). Si esto se llevara adelante la argentina pierde ese dinero".

Luego detalló que con el gobierno de Lula Da Silva "no hemos estado conversando sobre esto". "Lo que venimos haciendo es fortaleciendo las relaciones diplomáticas y enfocarnos en la agenda propositiva", agregó.

Para luego analizar: "Hoy el mundo está discutiendo como se re industrializa, como de esa globalización de los años 90, va a una globalización de regiones. La discusión que tenemos nosotros es una discusión de futuro con el Mercosur y con Brasil puntualmente. Lo que se viene es una globalización de bloques, muy lejos de romper relaciones".

Más de 100 economistas advirtieron los riesgos que representa Milei: sería la "devastación" de Argentina

El diario inglés The Guardian compartió una carta abierta realizada por más de 100 economistas que advirtieron el riesgo que representa el candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, para la situación económica de Argentina.

Los economistas, encabezados por el francés Thomas Piketty y el indio Jayati Ghosh, aseguraron que entendían el "deseo profundamente arraigado de estabilidad económica" entre el electorado por las "crisis financieras y los recurrentes episodios de inflación muy alta en Argentina".

A pesar del contexto, advirtieron en el documento el temor que genera el diputado libertario: "Si bien las soluciones aparentemente simples pueden ser atractivas, es probable que causen más devastación en el mundo real en el corto plazo, al tiempo que reducen gravemente el espacio político en el largo plazo".

Milei con Bayly

No es sólo el caos social que podrían generar las posiciones de extrema derecha, sino también el caos económico

En tal sentido, el grupo de economistas se enfocó en las propuestas de Milei: “Una reducción importante del gasto público aumentaría los ya elevados niveles de pobreza y desigualdad, y podría dar lugar a un aumento significativo de las tensiones sociales y los conflictos”.

La dolarización, que es la principal idea en la plataforma del libertario, también fue cuestionada: "Pasan por alto las complejidades de las economías modernas, ignoran las lecciones de las crisis históricas y abren la puerta a acentuar desigualdades que ya son graves".