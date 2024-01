Adrián Suar le respondió a Milei: "Defiendo a la cultura y entiendo que se puede mejorar muchas cosas"

El actor y productor aseguró que hay aspectos a corregir, pero eso no significa que se debe desfinanciar el INCAA.

El actor Adrián Suar reiteró en C5N su defensa a la cultura y a la financiación del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) , luego de que el presidente Javier Milei asegurara que la postura del productor es "en defensa de un privilegio" y que "tengo que elegir si ponemos los recursos del Estado para financiar películas que no mira nadie ".

"Lo digo con respeto, con educación, sin generar polémica al extremo: sí, defiendo a la cultura y entiendo que se puede mejorar muchas cosas en el Incaa y en todos los espacios, pero no desfinanciar" , detalló el artista ante la consulta del periodista Lautaro Maislín.

Durante la entrevista, Suar aclaró que para él "no es blanco o negro" y que a partir de sus dichos en La noche de Mirtha, cuando aseguró que esperaba que la Ley Ómnibus "no salga, le falta reflexión y debate", se generó la polémica. "Yo hablo de la cultura, que es un terreno que conozco y opino con mucho respeto. Estoy de acuerdo que muchas cosas hay que mejorar, lo he dicho", expuso.

Por último, el productor de telenovelas y películas destacó que es necesario que haya acuerdos entre las fuerzas políticas: "Yo creo que va a llegar a buen puerto por el bien de todos nosotros, necesitamos tener un país más tranquilo. Las cosas que están mal, mejorarlas. Y las que están bien, dejarlas".

Qué dijo Milei sobre Suar

Javier Milei El presidente Javier Milei apuntó contra los dichos de Suar.

“Lo que pasa es que no hay plata, y si no hay plata, yo tengo que elegir si ponemos los recursos del Estado para financiar películas que no mira nadie para mantenerle alto el nivel de vida a ciertos actores de cierto espacio político, o ponemos esa plata para darle de comer a la gente", fue la reacción del mandatario Javier Milei tras los dichos de Adrián Suar en el programa de Mirtha Legrand.

"No podés mentirle a la gente, él lo que está haciendo es la defensa de un privilegio. Ponés en una mesa a todos los que viven del privilegio, pero en esa mesa no están los desnutridos de la Argentina”, aseguró el economista libertario, en diálogo con Rock & Pop.