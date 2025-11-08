8 de noviembre de 2025 Inicio
Pablo Duggan: "Hay que ejercitar mucho la tolerancia para la Argentina que se viene"

El reconocido periodista y conductor televisivo dijo que el éxito de su programa se debe a la calidad de los informes y a la apuesta de sumar panelistas con opiniones diferentes. "Me gustaría que otros canales también se animen", aseguró.

"La paternidad lo cambió todo. Es lo mejor que me pasó en la vida", contó Pablo Duggan, conductor de Duro de Domar, en C5N.

Pablo Duggan, el reconocido periodista y conductor de Duro de Domar, en C5N, se refirió a su programa televisivo que lidera la audiencia en el país y opinó que su éxito se debe a la combinación de "muy buenos informes, divertidos y que traen lo que pasó en el día, con la integración de panelistas con opiniones diferentes. Esto nos trajo repercusión porque se armaron unos quilombos tremendos. Hay que ejercitar mucho la tolerancia en esta Argentina que se viene", aseguró.

En una entrevista concedida a Lautaro Maislin en Fuera de Agenda, el programa que conduce junto a Daniela Gian por la pantalla de C5N, Duggan admitió que "fue un desafío" aceptar la conducción de Duro de Domar. "Es un nombre pesado", dijo y luego sostuvo que, además de los informes, la apuesta de incorporar diferentes panelistas con opiniones cruzadas no solo fue un acierto para el rating. Además, el ejercicio de la tolerancia en "el intercambio de ideas le daría al país una plataforma de debate mucho más sana. Hacerlo desde el odio es imposible", opinó. "Me gustaría que otros canales se animen a hacerlo", remató.

En cuanto a la televisión argentina, el histórico conductor dijo que "tiene una vigencia extraordinaria", a pesar de la llegada del streaming. "La tele está muy bien; la radio está muy bien. Y, ¿por qué no el streaming también? Todos los formatos conviven y lo hacen bien. Ojalá que continúe así porque hay más laburo y más competencia", aseguró Duggan.

Duggan también analizó la actualidad de la política nacional y el último resultado de las elecciones en las que obtuvo la victoria La Libertad Avanza. En primer lugar, opinó que en el oficialismo "inventaron una extraordinaria estrategia de campaña final que era 'este gobierno es un desastre, el lunes cambia. Fue todo mentira", dijo sobre la incorporación de Diego Santilli y Manuel Adorni a los principales cargos del Ejecutivo.

"Ponerlo a Adorni de Jefe de Gabinete creo que es un error muy grande. La crisis va a sobrevenir más temprano que tarde, con peores consecuencias y no sé que conejo de la galera va a sacar (Javier) Milei para que lo salven. Lo veo complicado", aseguró.

Por último, Duggan compartió algunas intimidades de su vida personal. En primer lugar, adelantó que el año que viene va a formar parte de un nuevo canal de streaming. Además, compartió qué le significó ser padre a sus 51 años de edad. "La paternidad lo cambió todo. Es lo mejor que me pasó en la vida", dijo Duggan sobre su hija mayor, de cuatro años, y el menor de tres.

"Mi vida gira en torno a ellos y mi mujer, por supuesto, que es la artífice y que le agradezco todo lo que cambió mi vida. La paternidad te hace poner todo en perspectiva, te da contención, mucho que hacer y no me alcanza el tiempo para nada. Cuando me voy de casa, lloran mis dos hijos y me piden que no vaya a trabajar. Pero no se puede", contó entre risas. "Me gusta mucho estar con ellos en casa", cerró el conductor de Duro de Domar, el éxito televisivo de la actualidad.

