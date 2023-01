Vacaciones: cuántos días me corresponden y con cuánto dinero cuento para viajar

Arrancó enero y arrancó el "modo verano" y todos queremos salir de vacaciones . Hoy te cuento, cuánto te corresponde en dinero, si querés tomar el adelanto de vacaciones y cuántos días son, etc.

Muchos trabajadores jóvenes entraron en el último tiempo del año pasado y no alcanzan al plazo mínimo. Si tenés menos de seis meses de antigüedad lamentablemente tenés que contar lo siguiente. En forma corrido, por cada 20 días de trabajo es igual a 1 día de vacaciones. Es decir, si trabajaste 40 días, te corresponden 2 días de vacaciones que podrás disfrutar en la Costa Atlántica argentina durante enero, febrero o marzo.

En cambio, de los seis meses a los 5 años de antigüedad, entrás en la tabla básica del artículo 150 de la Ley de Contrato de Trabajo y te corresponden 14 días.

En el caso de 5 a 10 años, te corresponden 21 días de vacaciones. Más de 10 años, tendrás 28 días de vacaciones y con más de 15 años te corresponden 35 días para disfrutar tu merecido descanso.

Vacaciones: con cuánto dinero cuento para viajar

¿Qué pasa cuando salís de vacaciones? Generalmente, salís un día lunes. Y la pregunta es, ¿con cuánta plata contás? Si salís en enero, tenés 14 días, siempre son corridos y cobrás el sueldo del mes anterior y el adelanto de las vacaciones. Tendrás que buscar el último recibo de sueldo, mirás la primera columna “bruta” y la dividís por 25 y la multiplicás por 14.

Se multiplicará por 21, 28 o 35 en el caso que te correspondan más días.

El cálculo que te da son las vacaciones “bruta”, que le descontás el 11% de jubilación, el 3% del Pami, el 3% de Obra Social y los descuentos sindicales. Te va a dar como resultado las vacaciones “netas”.

Hay sindicatos, como por ejemplo la Federación de Pasteleros, Alfajoreros, Churreros, Pizzeros, Casas de empanadas que pagan aparte de ese básico un 10% más de plus vacacional. No todos lo pagan, pero es un plus que se otorga.

Ahora, recordá que la plata que te llevás de vacaciones es un adelanto, y el mes que viene será descontado de tu sueldo y vas a cobrar casi la mitad de lo que soles cobrar por mes.