Las nuevas variantes Flirt del Covid-19

A pesar de la disminución de los casos graves, el Covid-19 sigue siendo una amenaza para la salud pública que no debemos olvidar nunca.

El nombre Flirt hace referencia a "Escape from T-cell recognition and Immune-Humoral Response from Ómicron lineages” es decir a los virus de la variante Ómicron que escapan al reconocimiento del sistema inmune.

Ese tipo de cambio preocupa a los expertos, que señalan además una disminución de las tasas de vacunación entre los estadounidenses. Desde septiembre de 2023, solo el 22,6% de los estadounidenses han recibido una vacuna Covid actualizada 2023-2024, dijeron los CDC.

Esta inmunidad decreciente aumenta nuestra susceptibilidad a una nueva ola de infecciones. Según investigadores de Harvard, es posible que incluso las personas que recibieron la última vacuna COVID no estén bien protegidas contra JN.1 o las variantes Flirt.

La evolución actual del SARS-CoV-2 continúa desafiando la barrera inmunitaria global establecida por las infecciones y los refuerzos de las vacunas. Recientemente, la aparición y el dominio del linaje JN.1 sobre las variantes XBB han provocado una reevaluación de las estrategias de vacunación actuales. A pesar de la eficacia demostrada de las vacunas basadas en XBB contra JN.1, persisten preocupaciones con respecto a la durabilidad de las respuestas de anticuerpos neutralizantes (NAb) contra las subvariantes de JN.1 en evolución.

Pasándolo en limpio: una de las principales inquietudes que suscitan estas variantes, es que las vacunas podrían ya no ser tan efectivas.

Habría que esperar para ver si este supuesto se verifica, pero parece que con el tiempo se está convirtiendo en la variante más predominante.

Los Centros de Control de Enfermedades del Gobierno de EEUU, (CDC) han detectado la existencia de la nueva cepa Flirt en aguas residuales, esto no significa que el virus se difunda por las aguas.

El control de las aguas residuales sin tratar es un método de control epidemiológico que se fundamenta en que las personas infectadas con SARS-CoV-2 pueden excretar ARN viral (material genético del virus) en las heces, y este ARN puede detectarse en las aguas residuales de la comunidad.

Las aguas residuales, también llamadas aguas de alcantarilla, incluyen las aguas provenientes de casas y edificios (como las de inodoros, duchas y lavamanos), que pueden contener desechos fecales humanos, así como el agua que proviene de fuentes que no son viviendas (como la lluvia y las industrias).

La vigilancia de aguas residuales capta la presencia de SARS-CoV-2 que han excretado personas con y sin síntomas. Al medir los niveles de SARS-CoV-2 en aguas residuales sin tratar a lo largo del tiempo, los funcionarios de salud pública pueden determinar si los casos de infección están aumentando o disminuyendo en el área de una red de alcantarillas.

Es decir que, puede ser un indicador temprano de que la cantidad de personas con Covid-19 en una comunidad está aumentando o disminuyendo.

En general, los síntomas de FLiRT son muy similares a los de otras variantes de Ómicron, y otras cepas del Covid-19.

Los más comunes incluyen:

Congestión nasal.

Dolor de garganta.

Dolor muscular.

Dolor de cabeza.

Escalofríos.

Dificultad para respirar.

Pérdida del gusto o del olfato.

Náuseas.

Vómitos.

En abril pasado, la OMS recomendó el uso de un linaje monovalente JN.1 como antígeno en futuras formulaciones de vacunas Covid-19 ya que estas nuevas variantes han mostrado una mayor evasión que sus antecesoras.

De todas maneras, conviene mantener actualizado el calendario de vacunas según la condición de cada uno de acuerdo al siguiente esquema:

Población general, menores de 50 años sin comorbilidades: dosis de refuerzo anual.

Menores de 50 años con comorbilidades no inmunosupresoras (enfermedades crónicas y obesidad), personal de salud y personal estratégico: dosis de refuerzo con Bivalente y continuar con refuerzo anual

Personas de 50 años o mayores, personas con inmunocompromiso y mujeres embarazadas: dosis de refuerzo cada 6 meses

El autor es especialista en riesgos de trabajo.