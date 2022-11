Espacio y satélites, ¿renacimiento?

El pasado agosto, T Mobile y SpaceX anunciaron la iniciativa Coverage Above and Beyond que tiene como objetivo llevar conectividad celular a todo lugar en los Estados Unidos con la ayuda de Starlink, la constelación de satélites en órbita terrestre baja perteneciente a Elon Musk. Los jefes de T-Mobile y SpaceX/Starlink explicaron que actualmente a pesar del despliegue de redes inalámbricas LTE y 5G, más de medio millón de millas cuadradas en los Estados Unidos (el tamaño de Phoenix, una de las 10 ciudades más grandes en aquel país), además de vastas extensiones de océano, no son tocadas por ninguna señal celular.