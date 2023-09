Atentado contra Cristina: avanza la pista Milman 

En los últimos días se conoció una ampliación de indagatoria de Brenda Uliarte en su participación como coautora en el atentado contra la vida de Cristina Kirchner donde estableció dos conexiones absolutamente trascendentes: manifestó que Sabag Montiel no podría haber realizado solo el ataque contra la vicepresidenta e involucró a un allegado del diputado de Juntos por el Cambio, Gerardo Milman, de haber financiado las marchas organizadas por Revolución Federal.

Si bien vale aclarar, que sus dichos son un acto de defensa, donde no tiene la obligación de decir la verdad, Uliarte aseguró estar convencida de que Sabag Montiel no iba a realizar el atentado y que incluso ella le pidió que no lo hiciera.