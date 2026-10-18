Canadá: cuatro militares murieron y decenas resultaron heridos por un incendio en una base de Alberta El primer ministro Mark Carney calificó el episodio como una de las peores tragedias militares del país en tiempos de paz. Las autoridades investigan las causas del fuego en Wainwright y hasta ahora no hallaron indicios de terrorismo. Por Agregar C5N en









Hasta ahora hay cuatro muertos confirmados.

Al menos cuatro militares murieron y decenas resultaron gravemente heridos este domingo a causa de un incendio de grandes proporciones en una zona de entrenamiento de la base de las Fuerzas Armadas de Canadá en Wainwright, provincia de Alberta. El primer ministro, Mark Carney, confirmó el balance de víctimas. Las causas del fuego se investigan.

La base está situada unos 200 kilómetros al sureste de Edmonton. El incendio se propagó con rapidez por las condiciones climáticas adversas, lo que obligó a desplegar un amplio operativo de emergencia.

Carney calificó el episodio como una de las peores tragedias sufridas por las Fuerzas Armadas canadienses en territorio nacional en tiempos de paz. Informó que los familiares de los cuatro fallecidos ya fueron notificados y ordenó que las banderas de todos los edificios federales permanezcan a media asta. "Nuestro país está de luto por los valientes miembros de nuestras Fuerzas Armadas que hemos perdido", afirmó en una declaración pública.

Bomberos, efectivos militares y servicios de emergencia civiles combatieron las llamas. Ambulancias aéreas trasladaron a los heridos a los hospitales de Wainwright, Edmonton, Red Deer y Calgary, donde algunos permanecen en estado grave. Entre los afectados hay reservistas y soldados del Princess Patricia’s Canadian Light Infantry, uno de los principales regimientos de infantería del Ejército canadiense.

Las autoridades investigan las causas del incendio y el Gobierno ampliará la información Las autoridades iniciaron una investigación para determinar cómo comenzó el fuego. Hasta el momento, señalaron, no hay indicios de que el episodio esté vinculado con una actividad terrorista.