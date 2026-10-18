20 de octubre de 2026 Inicio
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La picante respuesta de Lula da Silva a Flávio Bolsonaro en pleno debate: "Quiero que el 100% de los presos me vote, hasta tu padre"

Los candidatos del Partido de los Trabajadores y el Partido Liberal se midieron por primera vez y volaron las acusaciones por la corrupción, la inseguridad, el uso de los ingresos públicos y sus entornos familiares.

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Flávio Bolsonaro y Lula da Silva en el debate presidencial previo al balotaje en Brasil.

Flávio Bolsonaro y Lula da Silva en el debate presidencial previo al balotaje en Brasil.

El presidente de Brasil, Lula da Silva, y el senador Flávio Bolsonaro se enfrentaron en el debate presidencial televisado previo al balotaje del próximo domingo 25 de octubre y no faltaron chicanas de todo tipo y acusaciones cruzadas sobre corrupción, inseguridad, uso de los ingresos públicos y los entornos familiares de ambos.

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El enfrentamiento fue transmitido por la cadena Band, quien también transmitió por YouTube y realizó recortes de distintos momentos en la misma plataforma. Uno de los más difundidos en redes sociales fue cuando el candidato del Partido Liberal (PL) remarcó como un dato negativo que el mandatario saliente obtuvo el 73% de los brasileños presos.

"¡Lo que yo quiero es el 100%, hasta el de tu padre! ¡(Jair) Bolsonaro, vota por mí, hasta tú sabes que soy mejor que él!", le retrucó el presidente que busca la reelección de mano del Partido de los Trabajadores (PT). Se trató del primer debate frente a frente entre el hijo del expresidente y el sindicalista.

El tres veces presidente de Brasil le preguntó a Flávio por los más de u$s26 millones que recibió del empresario brasilero Daniel Vorcaro para financiar una película sobre su padre, ya que Vorcaro está detenido por presunta corrupción. "La mentira es el fuerte de la familia Bolsonaro", apuntó Lula da Silva.

Flávio Bolsonaro y Lula da Silva durante el debate presidencial previo al balotaje.

Flávio Bolsonaro y Lula da Silva durante el debate presidencial previo al balotaje.

"Tu nariz está creciendo, Lula. Ten cuidado", le respondió el hijo del exmandatario condenado por el Supremo Tribunal Federal de planear y liderar una organización criminal armada para una abolición violenta del Estado democrático de derecho en 2022.

En la misma línea, el sindicalista desafió al hijo de Jair Bolsonaro a abrir el homebanking y compararlos en vivo. "Vamos a mostrar lo que circula en nuestra cuenta y en la de nuestra familia, vamos a ver quién es la familia que roba", sentenció el presidente que busca la reelección.

Por qué Lula da Silva mencionó a Javier Milei en el debate con Flávio Bolsonaro

Una de las estrategias del jefe de Estado brasilero es comparar a Flávio con el presidente argentino, Javier Milei, para recordarle al electorado que las promesas de ajuste termina pagándolas la gente. El hijo de Bolsonaro, al igual que el economista anarcocapitalista, respondió con promesas de ajustar "los privilegios" de los dirigentes políticos.

"Eres amigo de Milei. ¿Has seguido cómo está Argentina? ¿Vas a seguir el modelo de Milei?", preguntó Lula al senador y le consultó si ya había pedido prestada "motosierra" de su par argentino para aplicar recortes presupuestarios en Brasil.

Flávio respondió que, si gana las elecciones del 25 de octubre, dará "un tijeretazo en la corrupción" del gobierno de Lula. "Hasta ahora, se preparó para no responder ninguna pregunta", concluyó Lula sobre su rival y repreguntó: "¿En la espalda de quién va a caer el ajuste". "En la tuya, en tus privilegios, en tus viajes con Janja (Rosângela da Silva)", indicó el legislador.

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