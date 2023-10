El MAS propuso a Evo Morales como candidato único en Bolivia y "autoexpulsó" a Arce

La reunión partidaria, que se realiza desde ayer en la localidad de Lauca Ñ , en el departamento de Cochabamba , comenzó con una resolución de la mesa política en la que se nombró de forma preliminar a Morales como el "candidato único" de la fuerza y se aprobó que "no se haga ninguna alianza" en las elecciones de 2025.

Otro de los puntos de la declaración indica que "las denuncias por transfugio y traición serán remitidas al tribunal de disciplina, para considerar su expulsión del partido político", en una medida que apunta a Arce y al vicepresidente, David Choquehuanca, que no solo no asistieron al encuentro, sino que además le restaron validez con el argumento de que no cuenta con la participación de las organizaciones fundadoras del MAS.

En este contexto, la comisión política del congreso puso a consideración la "autoexpulsión" del partido de Arce y Choquehuanca, por la "inasistencia", lo que fue aprobado por los asistentes del encuentro nacional.

"Lamentamos mucho la decisión de algunos hermanos que se autoexcluyen y no asisten al histórico 10° Magno Congreso Ordinario del MAS-IPSP en Lauca Ñ", tuiteó hoy Morales. A su vez, añadió: "Hemos invitado para que por primera vez participen de una verdadera reunión nacional de militantes que se movilizan por convicción revolucionaria y no por ambiciones económicas".

"Los que no aceptan los estatutos, no aportan ni dejan aportar y tampoco respetan la convocatoria a este congreso legal y legítimamente fiscalizado por el Tribunal Supremo Electoral, no pueden llamarse militantes del Instrumento Político del Pueblo", apuntó.

El sector de Arce decidió no asistir al congreso y convocó a una gran movilización y cabildo el 17 de este mes en El Alto, de donde "saldrán resoluciones importantes, en el marco del respeto y madurez política que siempre ha caracterizado a las organizaciones sociales", ponderó ayer el jefe del Estado.

La división entre "evistas" y "arcistas" se reflejó también en un fallo de la Sala Constitucional del Tribunal de Justicia del departamento boliviano de Santa Cruz, que ordenó hoy paralizar el desarrollo del congreso.

El recurso fue presentado hace una semana por Felipa Montenegro, una dirigente campesina de la Federación "Bartolina Sisa" que reclamó a la dirección del MAS por la "exclusión de militantes" del encuentro partidario. Ante esa decisión judicial, el abogado Diego Jiménez, que representa a al sector "evista" ante el Tribunal Supremo Electoral, afirmó que el desarrollo del congreso continuará porque "fue emitido a destiempo".