7 de abril de 2026 Inicio
En Vivo

Cuba responde a las amenazas de Donald Trump: "No hay excusa para que Estados Unidos recurra a la agresión militar"

En medio de apagones masivos, protestas y crisis económicas, el presidente Miguel Díaz-Canel busca un acuerdo con la potencia del norte para no correr con la misma suerte de Venezuela.

Por
Trump amenaza con intervenir Cuba Cub desde el 24 de febrero. 

Trump amenaza con intervenir Cuba Cub desde el 24 de febrero. 

Luego de ordenar un bloque petrolero, Donald Trump había lanzado una amenaza al pueblo cubano: "Estoy dispuesto a tomar Cuba". En ese contexto, el presidente Miguel Díaz-Canel dio señales de una posible negociación en fase preliminar con el mandatario republicano y aseguró a un medio de ese mismo país que "no hay excusa para que Estados Unidos recurra a la agresión militar".

El primer ministró de Pakistán junto a Donald Trump. 
Te puede interesar:

Estados Unidos e Irán negociarán un acuerdo de paz desde el viernes en Pakistán

“No hay pretexto, no hay excusa para que el Gobierno norteamericano recurra a la agresión militar como una forma de resolver nuestras diferencias”, lanzó el presidente Miguel Díaz-Canel en una entrevista a la revista estadounidense Newsweek. En medio de la crisis económica cubana debido al bloqueo petrolero de la región ordenado por Trump, el Gobierno cubano busca una solución diplomática que los aleje de una confrontación.

Además, el presidente de Cuba advirtió que evitarán llegar a la vía militar, pero que no la temen. El colapso energético con apagones interminables y una falta absoluta de transporte afecta a la mayor parte de la isla y arrincona a los cubanos a tomar acciones para encontrar una pronta solución. En ese contexto de presión es donde Estados Unidos intenta negociar con la administración cubana y lograr un acuerdo.

Cabe recordar que Trump impidió las exportaciones de petróleo a la islas del Caribe, después de que fuerzas estadounidenses derrocaran a Nicolás Maduro en Venezuela, el hasta entonces mayor aliado de La Habana, y amenazara con represalia a los países que les envíen crudo.

apagón masivo en cuba

“Siempre trataremos de evitar la guerra. Siempre trabajaremos en favor de la paz. Pero si se produce la agresión militar, responderemos a la agresión, lucharemos y nos defenderemos”, indicó Miguel Díaz-Canel. Con respecto a los contactos con Washington, el mandatario cubano consideró que “el diálogo es posible” y que con diplomacia se pueden conseguir “algunos acuerdos”, pero admitió que "lo ve difícil”.

En estos momentos Estados Unidos y Cuba mantienen ciertos acuerdos vigentes que los alejan de una posible intervención militar por parte de Washington: en materia migratoria, en cooperación en áreas como la seguridad y la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico en el Caribe.

Por su parte, la vicecanciller cubana Josefina Vidal afirmó que el diálogo con la potencia norteamericana es la única vía para bajar la tensión, aunque aclaró que el proceso está en una etapa muy inicial y sin negociaciones formales. Sus declaraciones se dieron en una marcha en La Habana contra las sanciones económicas de Washington, en un contexto de relaciones cada vez más tensas tras nuevas restricciones impuestas desde enero.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Irán aceptó la tregua: reabrirá el estrecho de Ormuz luego del cese al fuego anunciado por Trump

El precio del crudo había alcanzado niveles récord en medio de la tensión en Medio Oriente.

Giro diplomático: tras el anuncio de Trump de cese el fuego, se desplomó el precio del petróleo

play

Trump destacó el alto al fuego con Irán: "Está muy avanzada la negociación para un acuerdo definitivo"

play

Trump anunció un alto al fuego de dos semanas con Irán y puso como condición abrir el estrecho de Ormuz

Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Estados Unidos negó que Donald Trump evalúe usar armas nucleares contra Irán

Civiles iraníes salieron a proteger la infraestructura del país.

Iraníes forman cadenas humanas en puentes y centrales eléctricas ante las amenazas de Trump

Rating Cero

La actriz reveló detalles de cómo será el atuendo de la diseñadora de modas este 2026.
play

Meryl Streep y Anna Wintour en la tapa de Vogue: adelantaron los nuevos looks de El diablo se viste a la moda

El actor eligió el anonimato mendocino para criar a su hija menor.

El renacer de Raúl Taibo en Mendoza: "Conectado con lo esencial"

Homero Pettinato y Sofía La Reini Gonet cuando eran pareja.

Homero Pettinato repasó los romances de su vida y admitió que sigue "enamorado" de La Reini

Para Mavinga la eliminación de la venezolana marca un quiebre estratégico.

"Fue como ganar el mundial": el video de Mavinga tras la eliminación de Cinzia de Gran Hermano

Material inédito de la modelo formará parte del documental que se estrenará en 2027.
play

Silvina Luna tendrá su documental: imágenes inéditas y un mensaje a su familia antes de morir

La gala de eliminación fue una sorpresa hasta para el conductor.

Gran Hermano 2026: quién fue el octavo participante eliminado del reality de Telefe

últimas noticias

Julio De Vido.

Operaron del corazón a Julio De Vido: su familia cuestionó las condiciones de detención

Hace 55 minutos
El primer ministró de Pakistán junto a Donald Trump. 

Estados Unidos e Irán negociarán un acuerdo de paz desde el viernes en Pakistán

Hace 1 hora
Club Alemán de Guaymallén.

Imputan por abuso a diez jugadoras de hockey tras un ritual de iniciación a una adolescente de 16 años

Hace 1 hora
Paredes metió su primer gol en la Copa Libertadores.

Boca ahora supera 2-1 a Universidad Católica en Chile en su debut en la Copa Libertadores

Hace 1 hora
Mojtaba Khamenei, actual líder supremo de Irán.

Irán advirtió que la tregua "no significa el fin de la guerra" y presentó un plan de 10 puntos

Hace 2 horas