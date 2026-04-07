Cuba responde a las amenazas de Donald Trump: "No hay excusa para que Estados Unidos recurra a la agresión militar" En medio de apagones masivos, protestas y crisis económicas, el presidente Miguel Díaz-Canel busca un acuerdo con la potencia del norte para no correr con la misma suerte de Venezuela. Por + Seguir en







Trump amenaza con intervenir Cuba Cub desde el 24 de febrero.

Luego de ordenar un bloque petrolero, Donald Trump había lanzado una amenaza al pueblo cubano: "Estoy dispuesto a tomar Cuba". En ese contexto, el presidente Miguel Díaz-Canel dio señales de una posible negociación en fase preliminar con el mandatario republicano y aseguró a un medio de ese mismo país que "no hay excusa para que Estados Unidos recurra a la agresión militar".

“No hay pretexto, no hay excusa para que el Gobierno norteamericano recurra a la agresión militar como una forma de resolver nuestras diferencias”, lanzó el presidente Miguel Díaz-Canel en una entrevista a la revista estadounidense Newsweek. En medio de la crisis económica cubana debido al bloqueo petrolero de la región ordenado por Trump, el Gobierno cubano busca una solución diplomática que los aleje de una confrontación.

Además, el presidente de Cuba advirtió que evitarán llegar a la vía militar, pero que no la temen. El colapso energético con apagones interminables y una falta absoluta de transporte afecta a la mayor parte de la isla y arrincona a los cubanos a tomar acciones para encontrar una pronta solución. En ese contexto de presión es donde Estados Unidos intenta negociar con la administración cubana y lograr un acuerdo.

Cabe recordar que Trump impidió las exportaciones de petróleo a la islas del Caribe, después de que fuerzas estadounidenses derrocaran a Nicolás Maduro en Venezuela, el hasta entonces mayor aliado de La Habana, y amenazara con represalia a los países que les envíen crudo.

apagón masivo en cuba PH Marcel Villa - El País “Siempre trataremos de evitar la guerra. Siempre trabajaremos en favor de la paz. Pero si se produce la agresión militar, responderemos a la agresión, lucharemos y nos defenderemos”, indicó Miguel Díaz-Canel. Con respecto a los contactos con Washington, el mandatario cubano consideró que “el diálogo es posible” y que con diplomacia se pueden conseguir “algunos acuerdos”, pero admitió que "lo ve difícil”.