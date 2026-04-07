Cuba responde a las amenazas de Donald Trump: "No hay excusa para que Estados Unidos recurra a la agresión militar"

Trump amenaza con intervenir Cuba Cub desde el 24 de febrero.
Luego de ordenar un bloque petrolero, Donald Trump había lanzado una amenaza al pueblo cubano: "Estoy dispuesto a tomar Cuba". En ese contexto, el presidente Miguel Díaz-Canel dio señales de una posible negociación en fase preliminar con el mandatario republicano y aseguró a un medio de ese mismo país que "no hay excusa para que Estados Unidos recurra a la agresión militar".
“No hay pretexto, no hay excusa para que el Gobierno norteamericano recurra a la agresión militar como una forma de resolver nuestras diferencias”, lanzó el presidente Miguel Díaz-Canel en una entrevista a la revista estadounidense Newsweek. En medio de la crisis económica cubana debido al bloqueo petrolero de la región ordenado por Trump, el Gobierno cubano busca una solución diplomática que los aleje de una confrontación.
Además, el presidente de Cuba advirtió que evitarán llegar a la vía militar, pero que no la temen. El colapso energético con apagones interminables y una falta absoluta de transporte afecta a la mayor parte de la isla y arrincona a los cubanos a tomar acciones para encontrar una pronta solución. En ese contexto de presión es donde Estados Unidos intenta negociar con la administración cubana y lograr un acuerdo.
Cabe recordar que Trump impidió las exportaciones de petróleo a la islas del Caribe, después de que fuerzas estadounidenses derrocaran a Nicolás Maduro en Venezuela, el hasta entonces mayor aliado de La Habana, y amenazara con represalia a los países que les envíen crudo.
“Siempre trataremos de evitar la guerra. Siempre trabajaremos en favor de la paz. Pero si se produce la agresión militar, responderemos a la agresión, lucharemos y nos defenderemos”, indicó Miguel Díaz-Canel. Con respecto a los contactos con Washington, el mandatario cubano consideró que “el diálogo es posible” y que con diplomacia se pueden conseguir “algunos acuerdos”, pero admitió que "lo ve difícil”.
En estos momentos Estados Unidos y Cuba mantienen ciertos acuerdos vigentes que los alejan de una posible intervención militar por parte de Washington: en materia migratoria, en cooperación en áreas como la seguridad y la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico en el Caribe.
Por su parte, la vicecanciller cubana Josefina Vidal afirmó que el diálogo con la potencia norteamericana es la única vía para bajar la tensión, aunque aclaró que el proceso está en una etapa muy inicial y sin negociaciones formales. Sus declaraciones se dieron en una marcha en La Habana contra las sanciones económicas de Washington, en un contexto de relaciones cada vez más tensas tras nuevas restricciones impuestas desde enero.