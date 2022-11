Quiso "anular mufa" y le jugó en contra: el insólito blooper de Gustavo Grabia en vivo

"No estamos preparados para que haga un gol Arabia, ¿no?", preguntó uno de los integrantes de la mesa. Grabia fue contundente: "No, y no va a hacer un gol Arabia. Grabá esto: no va a hacer un gol Arabia", aseguró. "Podrías llegar a ser un meme total", le advirtió su compañero al verlo tan confiado.

No había pasado ni un segundo de esa conversación cuando Tenenbaum los interrumpió para anunciar el empate. "¡Gol de Arabia! ¡No te puedo creer!", gritó en medio de las risas generalizadas. "Bueno, bueno, puede fallar", reconoció Grabia.

El momento se viralizó en las redes sociales y fue blanco tanto de bromas como de críticas. "Tiene razón, no hizo un gol, hizo dos"; "Puede fallar porque siempre menospreciemos al otro. La soberbia..."; y "Mufaaa", fueron algunos de los comentarios.