Messimetral, la aplicación que mide la distancia entre Messi y Canelo

La amenaza de Canelo Álvarez contra Lionel Messi dio la vuelta al mundo y generó todo tipo de reacciones. El boxeador acusó al capitán argentino de pisar la camiseta de México y lanzó: "Que le pida a Dios que no me lo encuentre". Ahora un nuevo sitio web permite saber cuáles son las posibilidades de que ese cruce ocurra.

"Ante esta situación queríamos ayudar desde donde nos toca. Por eso hicimos una plataforma que mide la distancia entre Canelo y Leo Messi para que no se crucen", anunció 20Dedos a través de su cuenta de Instagram.

Messimetral 1 Messimetral.com

El sitio muestra un mapa que ubica a los dos deportistas en el lugar del mundo donde se encuentren. Este martes, con el pugilista en el estado mexicano de Jalisco y la Pulga en la Universidad de Doha, la distancia actual entre ambos es de 14.197 kilómetros. El riesgo de cruce, según indica Messimetral, es "bajo".

Messimetral 2 Messimetral.com

Cómo sigue la novela Lionel Messi - Canelo Álvarez

El boxeador campeón supermediano de las cuatro principales asociaciones de boxeo profesional, lejos de bajar la guardia, continuó a pleno ataque contra el Capitán de la Selección argentina. Lo más insólito es que además cayó en una foto fake, que tenía la camiseta de México "como trapo de piso".

Incluso uno de los suyos, Miguel Layún, no dudó en responderle. "Hermano, siempre has defendido a México como pocos, nos has hecho sentir orgullosos a millones. Te comparto mi opinión: las camisetas las dejamos en el suelo porque están sudadas y normalmente las llevan a lavar antes de entregarlas. Él se quita el zapato y toca la camisa, solo eso", escribió en Twitter.