La eufórica dedicatoria de De Paul contra quienes lo habían criticado durante el Mundial Qatar 2022

"Todos los que dudaron chúpenme bien la pija", expresó, sin rodeos. "Me tiraron de todos lados y no me voltearon", agregó, sin poder ocultar la sonrisa por el triunfo y por la posibilidad de una revancha.

De Paul había sido cuestionado por su rendimiento en la previa del Mundial. Se le achacaba la falta de ritmo futbolístico por no tener continuidad en su club y que sufría de problemas físicos. Tras el debut en el torneo ante Arabia Saudita, él y su pareja, Tini Stoessel, fueron destinatarios de un desagradable comentario machista del humorista Nik.

Más tarde, el futbolista se mostró molesto por afirmaciones de periodistas, quienes habían asegurado que no jugaría más después del partido de cuartos de final ante Países Bajos por un problema muscular.

"Me dio bronca que se haya filtrado una información. Pocos saben el esfuerzo que hice estos tres días para estar acá. No le dije a nadie, hice un trabajo muy grande. Por suerte yo estoy bien, siempre lo voy a estar con esta camiseta de la Selección", aseguró entonces el jugador, que fue reemplazado a los 20 minutos del segundo tiempo de ese encuentro por Leandro Paredes.

También se le había criticado al mediocampista su uso de las redes sociales, que según muchos internautas "lo distraía" de su compromiso con la Selección. Ya campeón, De Paul, respondió a sus críticos.