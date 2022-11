Gio Lo Celso fue papá: "A veces las lágrimas son de tristeza y otras de emoción"

La publicación obtuvo cientos de me gusta y comentarios de compañeros de jugo, entre ellos el volante Ángel Di María quien escribió: "Felicidades chicos. Los queremos mucho”, junto a varios corazones.

Por su parte, Leo Paredes, Nicolás Tagliafico, Emiliano Martínez y Rodrigo De Paul también se hicieron presentes con sus mensajes de cariño para Lo Celso y su famlia.

El ex Rosario Central quedó al margen de su segundo Mundial consecutivo, luego de ir a Rusia 2018, pero no jugar ninguno de los cuatro partidos que disputó la Argentina en ese certamen. Tras la noticia escribió con dolor y tristeza un mensaje. "La verdad que fueron días muy duros y tristes para mí. Como sabrán la lesión me tendrá apartado un tiempo de las canchas".

Y agregó: "Cualquier niño sueña con estar en el torneo más lindo del mundo. Intenté por todos los medios posibles pero no hubo forma. Desearle lo mejor al grupo que le toca ir, que no dudo que representará al país de la mejor manera".

El jugador concluyó el mensaje: "Estaré apoyando como un argentino más desde donde sea. Gracias por todos los mensajes de apoyo y cariños recibidos durante estos días".

El volante de Villarreal, de España, ya fue operado del desprendimiento de un músculo en una clínica de Finlandia y la intervención fue considerada exitosa por lo médicos.