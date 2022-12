El papa Francisco celebró el mundial de Argentina: "El valor más grande no es ganar, es jugar limpio"

“A los vencedores todos los felicitan. Que lo vivan con humildad. Y al que no gana, que lo vivan con alegría porque el valor más grande no es ganar o no ganar, es jugar limpio, jugar bien" , expresó el Sumo Pontífice en una entrevista al medio italiano Canale 5.

"El deporte te ennoblece, te ennoblece aunque se haga con una pelota de trapo. Tenemos que hacer crecer el espíritu deportivo y espero que este mundial nos ayude a recuperar el espíritu deportivo, que nos hace nobles", agregó el Papa que el sábado pasado cumplió 86 años.

"Pelota de trapo", la iniciativa del papa para impulsar la gratuidad del deporte

A través de la fundación Scholas Occurrentes, el Papa ha lanzado la iniciativa de la "Pelota de trapo" como forma de buscar dar un valor de "gratuidad" al deporte, especialmente en el marco de las convocatorias a los distintos "Partidos por la Paz" que organiza la institución.

"Yo me alegro cuando veo que la gente se ilusiona con el mundo del deporte y cuando el deporte no pierde esa dimensión de 'amateur', amateur, ¿no? El deporte es gratis, es amateur, ¿no? Hay, ahora, aspectos más comerciales pero no está mal si son moderados. Siempre que el deporte no pierda ese 'amateur'. El verdadero deporte debe ser libre, amateur", destacó Francisco.