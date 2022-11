Neymar, ¿sigue en el Mundial tras su lesión?: la palabra de Tité, técnico de Brasil

"Creo que Neymar y Danilo seguirán jugando la Copa del Mundo. Esa es mi opinión. En temas médicos no puedo hablar de ello, porque no estoy en esa posición. Nosotros creemos que estarán disponibles para jugar" , manifestó el DT en una declaración que publicó el periódico deportivo español Marca.

Tanto Neymar como Danilo sufrieron lesiones en el partido inaugural de Brasil ante Serbia. El delantero sufrió una lesión en ligamentos de su tobillo derecho y el defensor una lesión en el ligamento interior del pie.

Consultado por ambas ausencias en los próximos partidos del grupo G, el técnico de 61 años consideró que "Brasil tiene grandes talentos" y si bien dijo que "Neymar es un jugador excepcional", manifestó que confía en su equipo.

Sobre la lesión del astro brasileño, el DT afirmó: "Estaba lesionado, pero no me di cuenta. No teníamos esa información, intentó continuar hasta que ya no pudo. Porque hasta ese momento era capaz de seguir resistiendo con el grupo".

neymar lesión

El mundial de Brasil

Brasil debutó en Qatar 2022 con un triunfo frente a Serbia por 2 a 0 y con el objetivo de alzar su sexta Copa Mundial, intentará este lunes ganarle a Suiza para clasificar a la próxima fase.

El conjunto brasileño lidera el Grupo G, con 3 puntos, y lo escolta Suiza con igual puntaje pero con un gol menos a su favor, tercero es Camerún y último Serbia, ambos sin unidades.