Mundial Qatar 2022: Hayya Hayya y todas las canciones en la historia de la Copa

El video con la canción Hayya Hayya

Hayya Hayya (Better Together) | FIFA World Cup 2022™ Official Soundtrack

Cuál es la letra en español de Hayya Hayya

Quiero caminar el camino en cada calle

Quiero jugar con el mundo a mis pies

Pásate por todas las discotecas y no pierdas el ritmo, eh, eh

Quiero fiesta, fiesta ocho días a la semana

Sabes que estamos mejor juntos

No quiero esperar para siempre

Sabes que estamos mejor juntos

El momento es ahora o nunca

Lo prometo, lo prometo, te lo prometo ahora

Todo, todo va a salir bien

Cada mañana, no importa lo que pase

Lo prometo, lo prometo, te lo prometo ahora

Va a ser, va a quedarse

Cada mañana, no importa lo que pase

La vida puede tener altibajos, pero ¿qué puedes hacer tú, eh?

Navegamos a través de todo lo áspero y lo suave, sí

Tenemos ese rock 'n' roll, ese ritmo y blues, sí, sí

Nunca estoy triste si estoy rockeando contigo

Lo prometo, lo prometo, te lo prometo ahora

Todo, todo va a salir bien

Cada mañana, no importa lo que pase

Lo prometo, lo prometo, te lo prometo ahora

Va a ser, va a quedarse

Cada mañana, no importa lo que pase

Sí, puedes subirte a tu propia ola

(Sí, puedes montarlo de por vida)

Pero cada viaje es mejor

(Cuando tienes el amor de tu lado)

Sabes que estamos mejor juntos

No quiero esperar para siempre

Sabes que estamos mejor juntos

El momento es ahora o nunca

Mundial de Chile 1962

Canción : el Rock del Mundial.

: el Rock del Mundial. Banda: los Ramblers.

THE RAMBLERS - EL ROCK DEL MUNDIAL (HD)

Mundial de Inglaterra 1966

Canción : World Cup Willie.

: World Cup Willie. Intérprete: Lonnie Donegan.

World Cup Willie - Canción del mundial Inglaterra 1966

Mundial de México 1970

Canción : Fútbol México 70

: Fútbol México 70 Banda: los Hermanos Zavala.

Fútbol México 70 - Canción del mundial México 1970

Mundial de Alemania 1974

Canción : Fussball Ist Unser Leben.

: Fussball Ist Unser Leben. Intérprete: Werner Drxeler, aunque en el video oficial figuran los jugadores alemanes.

Fußball ist unser Leben - Fußballnationalmannschaft WM 74

Mundial de Argentina 1978

Canción : La Marcha del Mundial.

: La Marcha del Mundial. Intérprete: Ennio Morricone.

La marcha del mundial - Canción del mundial Argentina 1978

Mundial de España 1982

Canción : El Mundial.

: El Mundial. Intérprete: Plácido Domingo.

Canción de España82

Mundial de México 1986

Canción : El Mundo Unido por un Balón.

: El Mundo Unido por un Balón. Intérprete: Juan Carlos Abara.

Tema del Mundial Mexico 86 (Completo)

Mundial de Italia 1990

Canción : Un Estate Italiana.

: Un Estate Italiana. Intérprete: Giorgio Moroder.

Edoardo Bennato Gianna Nannini - Un Estate Italiana -Subtitulado Inglés Español

Mundial de Estados Unidos 1994

Canción : Gloryland.

: Gloryland. Intérpretes: Daryl Hall y Sounds of Blackness.

Video Oficial Mundial USA 1994 (World cup 94)

Mundial de Francia 1998

Canción : La Copa de la Vida.

: La Copa de la Vida. Intérprete: Ricky Martin.

La Copa De La Vida (La Canción Oficial De La Copa Mundial, Francia '98) Spanish (Video ...

Mundial de Corea-Japón 2002

Canción : Boom!

: Boom! Intérprete: Anastacia.

Anastacia - Boom | FIFA World Cup 2002 (Official Video)

Mundial de Alemania 2006

Canción : The Time of Our Lives.

: The Time of Our Lives. Banda: II Divo.

The Time of Our Lives (The Official Song of the 2006 FIFA World Cup Germany) (Global / ...

Mundial de Sudáfrica 2010

Canción : Waka Waka.

: Waka Waka. Intérprete: Shakira.

Waka Waka (Esto es Africa) (Cancion Oficial de la Copa Mundial de la FIFA Sudafrica 2010)

Mundial de Brasil 2014

Canción : We Are One.

: We Are One. Intérpretes: Pitbull, Jennifer López y Claudia Leitte.

We Are One (Ole Ola) [The Official 2014 FIFA World Cup Song] (Olodum Mix)

Mundial de Rusia 2018

Canción : Live It Up.

: Live It Up. Intérprete: Nicky Jam.