Mundial Qatar 2022: el mensaje de Benzema antes de la final contra la Selección argentina

"Es la hora... Todos juntos. Vámonos. Vamos les Bleus", escribió en referencia a "los Azules", el tradicional apodo de la Selección de Francia. El equipo que lidera Kylian Mbappé busca su segundo Mundial consecutivo luego de consagrarse en Rusia 2018.

https://twitter.com/Benzema/status/1604462466146115587 C’est l’heure… tous ensemble Vamonos Allez les Bleus pic.twitter.com/7TXiEHxNUo — Karim Benzema (@Benzema) December 18, 2022

Benzema, Botín de Oro de la FIFA, quedó desafectado del seleccionado que dirige Didier Deschamps a raíz de una lesión en el muslo izquierdo. Sin embargo, sigue formando parte de la lista francesa de 26 futbolistas habilitados para jugar la Copa del Mundo.

El Real Madrid le dio permiso para viajar a Doha y presenciar la final, aunque el técnico francés desmintió los rumores de que podría incluirlo en el plantel titular. "No sé quién dijo que podría volver a Qatar, tengo 24 jugadores aquí y no me encargo de los que no están", aseguró.