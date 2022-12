Mundial Qatar 2022: de dónde viene el conflicto entre Messi y Lewandoswki

Las cámaras enfocaron a Lewandowski cuando fue a buscar a la Pulga. Cruzaron varias frases que no fueron captadas por la transmisión oficial, pero sus caras dieron a entender que se trató de un intercambio tenso. Al ser consultado por los periodistas, Leo no quiso dar detalles sobre la conversación.

"Me enseñaron que todo lo que pasa adentro de la cancha queda adentro de la cancha, y todo lo que pasa en un vestuario queda adentro del vestuario. De mí no va a salir algo de la intimidad", aseguró el capitán argentino.

En la misma línea, el polaco quiso bajarle el tono al cruce que se vio en la cancha. "Fue un duelo interesante. Lo de Leo fue un mero hecho curioso. Intercambiamos algunas palabras, pero nada especial", sostuvo.

https://twitter.com/TyCSports/status/1598063219985174528 El TENSO CRUCE entre MESSI y LEWANDOWSKI pic.twitter.com/cOXCR5oY1C — TyC Sports (@TyCSports) November 30, 2022

De dónde viene el conflicto entre Messi y Lewandoswki

A fines del año pasado, Lionel Messi recibió el Balón de Oro 2021, en lo que significó el regreso de la ceremonia después de que se suspendiera en 2020 debido a la pandemia de Covid-19. Durante su discurso, el rosarino le habló directamente a Lewandowski.

"Fuiste el ganador del Balón de Oro del año pasado y France Football te lo debería dar. Tendrías que tenerlo en casa también", aseguró. Sin embargo, el europeo entendió que no había sido sincero, ya que meses después el rosarino no lo votó para el premio The Best. "Me gustaría que su declaración fuera honesta, no solo palabras vacías", sostuvo.

La relación quedó tensa desde ese momento, aunque Lewandowski intentó minimizarlo en la previa del Mundial. "¿Por qué no le daría la mano? Está todo bien con Messi, nunca tuve nada contra él. Quizás hayan visto en Instagram decir a alguien cosas de Messi que yo no dije", declaró.