Mike Tyson a Canelo Álvarez: "Si tocas a Messi, tendré que volver al ring"

En varias oportunidades el exboxeador estadounidense, que regresó al cuadrilátero hace meses atrás para una exhibición, manifestó admiración por la camiseta blanca y celeste. En 2005 se lo vio con una casaca de la selección yendo a declarar. También estuvo presente en el programa La Noche del 10, por canal 13 con Diego Maradona.

¿Qué pasó entre Canelo y Messi?

Tras el triunfo del Argentina ante México, se difundieron las imágenes del festejo de la Selección nacional en el vestuario. Allí presuntamente Messi pateaba una camiseta del equipo mexicano. A raíz de eso, el deportista arremetió contra el 10 de la Selección.

"Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera???? Así como respeto a Argentina, tiene que respetar a México!! No hablo del país (Argentina), hablo de Messi por su mamada (tontería) que hizo. Que le pida a Dios que no me lo encuentre", sostuvo y, luego amenazó.

Días después se arrepintió y pidió las disculpas correspondientes con un mensaje en su cuenta de Twitter.

"Estos últimos días me dejé llevar por la pasión y el amor que siento por mi país e hice comentarios que estuvieron fuera de lugar por lo que quiero disculparme con Messi y la gente de Argentina. Todos los días aprendemos algo nuevo y esta vez me tocó a mí", escribió en su cuenta luego de las miles de críticas que recibió.

Messi le respondió a Canelo: "No tengo que pedir perdón porque no le falte el respeto a nadie"

Lionel Messi aprovechó una ronda de periodistas para hablar por primera vez de la polémica que generó el boxeador Canelo Álvarez con sus amenazas.

"Creo que fue un mal entendido. El que me conoce sabe que nunca le falto el respeto a nadie. Es parte de un vestuario lo que pasa después de un partido, dejar la camiseta ahí", explicó "la pulga" dejando escapar una risa por lo insólito de la situación.

"No tengo que pedir perdón porque no le falte el respeto a la gente de México, ni a la camiseta ni a nadie. Pero bueno, ya quedó ahí, no pasa nada", completó el 10 que este miércoles erró un penal contra Polonia.