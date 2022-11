La contundente respuesta del hijo de Massa que obligó a Nik a borrar un chiste de mal gusto

En las últimas horas, duro cruce entre Nik y el hijo del ministro de Economía, Sergio Massa se volvió viral. Es que el dibujante criticó a Tomás por viajar al Mundial Qatar 2022 y el chico no se quedó callado.

Esta acusación despertó el enojo del joven y mediante una frase que había usado el mismo Nik hace un tiempo le respondió contundente: eso hizo que el Cristian Dzwonik borrara los chistes de mal gusto.

Cómo empezó la pelea entre Nik y Tomás Massa

El creador de “Gaturro” subió a las redes sociales una imagen de Massa, Malena Galmarini y sus dos hijos y escribió: “Para VOS no hay dólares. Para vos, verlo por TV. Para el hijo de Massa, dólares, Qatar, pasaje en primera bancado x AFA, YPF y AA. Vacunas, ellos primero, VIP. Fiestas en pandemia, ellos sí, vos jodete. Patrimonios, ellos millonarios, VOS pobre. Memoria. #NiñoÑoqui”.

Pero sin quedarse atrás, el dibujante hizo otro posteo en Twitter en la que simuló una conversación entre dos personas: “- Argentina ya está en Qatar. -¿La selección de Scaloni? - No, el hijo de Massa, Brancatelli y toda la planta de la TV Pública. Esos sí que son una “selección”. VOS no, ELLOS sí. En dólares, y con la TUYA. - Ahora me siento un PELOTUDO. - Bienvenido. #NiñoÑoqui”.

Tomas Massa

Como respuesta espontánea, “Toto” le contestó con una chicana futbolera. “Nik, vos sos la seleccion francesa, te robas todos los jugadores de otros lados tito...”, señaló, haciendo referencia al conjunto galo, que cuenta con muchos jugadores africanos nacionalizados franceses en su plantel.

Sin embargo, el joven fue por más y utilizó una frase que había usado anteriormente Nik cuando acusó al ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, de espiar a sus hijos.

Tomas Massa

“¿Cómo era lo de 'con los hijos no'?”, señaló Tomás y posteriormente le agregó la imagen del dibujo que tiene el escrito fijado en la cuenta del pajarito. Esta respuesta hizo que finalmente el dibujante borre el tuit.