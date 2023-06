La respuesta a un misterio felino: ¿Por qué los gatos dejan comida en su plato?

Pero si no le cambiaste la comida, ni le das una cantidad excesiva y tampoco notás que se sienta mal, hay otro motivo muy común: sus bigotes .

¿Te diste cuenta de que la comida que deja en el plato es la de los bordes y que come la del centro? Quizás no le gusta mucho su comedero porque es estrecho o muy alto y le roza con los bigotes, una sensación que no les gusta nada. En ese caso, la solución es sencilla: buscar un comedero más playo y ancho.