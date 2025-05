Fitness: expertos revelan qué es mejor entre entrenar todos los días o solo los fines de semana

Diversas guías, como las del Servicio Nacional de Salud del Reino Unido, sugieren repartir esos minutos de actividad a lo largo de la semana, idealmente en 4 a 5 días o incluso todos los días. Sin embargo, la realidad muestra que muchas personas no pueden dedicar tiempo diario al entrenamiento, lo que plantea dudas sobre la efectividad de concentrar toda la actividad física en pocos días .

Recientes estudios científicos han evidenciado que el llamado modelo del “guerrero del fin de semana”, que implica realizar la mayoría de los minutos de actividad física en uno o dos días, puede brindar beneficios comparables a los de un ejercicio distribuido de manera uniforme.

Estos hallazgos se basan en mediciones objetivas de movimiento que asocian este patrón con una disminución significativa del riesgo de varias enfermedades cardiometabólicas, incluyendo infartos, fibrilación auricular y accidentes cerebrovasculares.

Proyecto nuevo (3).jpg Diferentes estilos de entrenamiento pueden impactar positivamente la salud cardiovascular y metabólica.

Fitness: ¿conviene entrenar todos los días o solo el fin de semana?

El análisis de los diferentes modelos de ejercicio físico señala que ambos, ya sea distribuir el entrenamiento durante toda la semana o concentrarlo en pocos días, están relacionados con un menor riesgo de padecer enfermedades del corazón y trastornos metabólicos. No obstante, se subraya la necesidad de investigar más a fondo para entender cómo estos patrones influyen en la salud a largo plazo y para diseñar mejores estrategias de prevención a nivel poblacional.

Entre las limitaciones de los estudios actuales se encuentra que las observaciones suelen ser temporales y no permiten establecer una relación causal definitiva. Además, la evaluación de la actividad física por periodos breves puede no reflejar el comportamiento habitual de los participantes, lo que complica la interpretación de los resultados en cada caso particular.

Ejercicio bird dog abdominales El ejercicio regular y concentrado muestra efectos similares en la prevención de enfermedades cardiovasculares. Freepik

Por ello, el futuro de la investigación en fitness apunta a profundizar en el impacto de diferentes formas de ejercicio y a desarrollar intervenciones que aprovechen al máximo el tiempo disponible de cada persona para fomentar hábitos saludables y reducir la incidencia de enfermedades crónicas.