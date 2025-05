"El mayor desafío fue mental": tuvo una lesión medular a los 15 años que la dejó en silla de ruedas y hoy fomenta la inclusión

“Me hice el Tiktok para fomentar la inclusión y para que la gente entienda que una silla de ruedas no me limita en lo que quiero lograr", manifestó Abril en diálogo con C5N.

Periodista: ¿Cómo fue el momento en el que te ocurrió la lesión?

— El 29 de septiembre del 2020 estaba andando en bicicleta con mis amigas, me empecé a sentir cansada, volví a mi casa y cuando me senté, no pude pararme más. Estuve varios meses internada hasta que me dijeron que era una lesión medular que le afectaba a los músculos. No veían un buen panorama en mi futuro, sin embargo yo me mantuve positiva a que iba a poder seguir caminando.

A los meses de haber recibido toda la atención y la ayuda de profesionales argentinos, encontré junto a mis papás alternativas que utilizaban otras herramientas y encontramos varias en Estados Unidos. Todo fue complicado porque estábamos saliendo de la pandemia, pero pudimos y viajamos. Allá logré avances e hice varios años de kinesiología, incluso me presentaron unas prótesis con una tecnología llamada EFO que acá todavía no las tenían.

P: ¿Cuál fue tu reacción al tomar conciencia sobre lo que estaba ocurriendo?

— No caía en que me estaban diciendo que no iba a poder caminar más, lo cual me ayudó para poder buscar más alternativas y de llegar a obtener ayuda profesional que no me encapsuló en una paciente de ruedas, sino que me incentivaron a caminar con andador”. El mayor desafío a partir de que me enteré fue mental, porque todo lo que tuve que atravesar me hizo ver que nuestra fortaleza no está en lo que podemos ser físicamente, sino en lo que somos capaces de superar emocionalmente.

P: Teniendo en cuenta la edad que tenías cuando ocurrió todo, ¿sentís que sufriste bullying en la escuela?

—Fui al Colegio Manuel Belgrano de Temperley, y soy una afortunada por no haber sentido que me hicieran bullying, más bien todo lo contrario. Mis compañeros fueron muy amables conmigo y las autoridades del colegio lo mismo. Hasta comenzaron a adaptar más la institución en base a mis necesidades, por ejemplo hicieron una rampa, cambiaron el aula de mi cursada para uno que estuviese más cerca de la puerta para que yo tenga menos trayecto, y así varias cosas. Tengo muy buenos recuerdos de mis compañeros. Cuando volví a la escuela fue raro ver que todo seguía igual menos yo, pero por suerte, nos adaptamos todos”.

INSERT 1.jpg

P: ¿Qué fue lo más difícil de enfrentar a lo largo de la enfermedad?

— Lo más difícil, como ya te conté, fue el desafío mental de saber que si bien haría todo para mejorar, había cierto límite a nivel físico que me lo impedía. También fue muy difícil ver la vida social de distinta manera, lugares que no están adaptados para que uno pueda incluirse. Por ejemplo una rampa, son cosas mínimas que son muy importantes. Me ha pasado de querer ir al baño en algún restaurante y no poder ir porque estaban abajo o arriba. Eso es frustrante porque por ahí es una salida a la que me re sumaría pero no puedo”.

P: Utilizás TikTok para contar tu historia… en uno de los videos escuché la frase: "Quiero que con mi experiencia sirva para que nos demos cuenta de todo lo que tenemos". ¿Podrías profundizar tu mensaje?

— Sí… Antes me enfrentaba a problemas mínimos que por ahí en ese momento eran enormes pero cuando te pasa algo así, te empezás a dar cuenta que nada es tan grave, incluso esto que me pasó no es para tanto. Pero creo que todo es un aprendizaje porque de no ser por lo que me pasó, yo no me hubiese desafiado a dejar de buscar un por qué y a encontrar la manera de concientizar más gente. De hecho me hice la cuenta de Tiktok para fomentar la inclusión y para que la gente entienda que una silla de ruedas no me limita en lo que quiero lograr. También para educar sobre las cosas que necesitamos a diario y para que no nos traten de diferentes o especiales. Simplemente necesitamos accesos diferentes que ellos no los requieren.

P: ¿Te gustaría y te animarías a formar parte de charlas para personas que estén afrontando lo mismo que te pasó a vos?

— Obvio que sí. Me encantaría poder ayudar y contar mi experiencia y que vea que no es tan grave como parece y que uno también aprende a vivir con ello”.

INSERT 2.jpg

P: ¿Sentís que tu vida dejó de ser la que era?

— Completamente. Yo antes jugaba al hockey y era lo principal en mi vida. Pero también pude encontrar otras actividades que me gustan. Fue un recambio. También siento que cambió mucho el trato hacia mí. Ahora la gente me trata como a una niña, se creen que por estar en una silla soy menor o incluso, cuando me quieren hablar primero le hablan a mi mamá o a la persona con la que esté. Eso es cuestión de educar, incluso por eso también me hice la cuenta de TT para mostrar lo que vivimos”

P: ¿Cómo estás hoy? ¿Qué hacés en tu vida diaria?

— Actualmente estoy en Buenos Aires de vacaciones, pero en realidad vivo en Estados Unidos, en Fort Lauderdale, cerca de Miami. Estudio finanzas y vivo sola en los dormitorios de la facultad. La verdad es que la vida allá es más fácil, los lugares, las veredas, los accesos a todo son muchos más fáciles. La ciudad en sí está más adaptada y es más inclusiva para personas en sillas de ruedas, ejemplo, las puertas de las instituciones hasta tienen puertas con botones para que toques y se abran; acá en pocos lugares existe eso o las puertas corredizas. También manejo un auto adaptado que solo se maneja con la mano”.

La historia de Abril tuvo gran repercusión en las redes sociales y no solo obtuvo millones de reproducciones al contar su vivencia, sino que también logró obtener el aliento de los usuarios que la escucharon y entendieron que luchar fue su inmensa fortaleza.