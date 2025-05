Fitness: ¿es necesario elongar inmediatamente después de entrenar?

Un buen entrenamiento no valdrá la pena si no estiramos nuestros músculos de forma correcta en el proceso.

El fitness se ha convertido en la actividad central de muchas personas que buscan mejorar su salud física. Con diferentes variantes, deportes y rutinas, se pueden conseguir resultados impresionantes que no solo nos permite alcanzar la forma que buscamos, sino que además promueve nuestro bienestar general .

Sin embargo, el entrenamiento cuenta con varios factores a tener en cuenta. Por un lado, es necesario guiarse con un profesor para realizar los movimientos de cada ejercicio de forma correcta, ya que en caso contrario no podremos progresar con nuestra rutina. Además, no existe un ejercicio que de frutos si no se acompaña con una buena alimentación.