Lali: de Parque Patricios a popstar argentina

Lali Espósito trazó su propio camino en el pop argentino. Rompió el molde de ídola teen, enfrentó al poder desde el escenario y convirtió el arte en su campo de batalla. Esta es la historia de la artista que no pide permiso para brillar.

Primero fue actriz. Luego, cantante teen. Ídola generacional. Pero el verdadero giro llegó cuando se animó a salir de ese molde. Con A Bailar y Soy, Lali se acercó a su esencia. No solo quería cantar: quería decir algo . Quería ser autora.

Después vino Brava, donde exploró el reggaetón pero con ADN pop. Libra, más experimental. Y LALI, el disco con el que se coronó: un álbum conceptual, queer, electrónico y jugado.

En sus letras, hay referencias a su crianza, al pop internacional, pero también a la argentinidad al palo. Con humor, ironía y libertad, Lali se consolidó como nuestra popstar nacional.

Llenó Vélez. Y no solo lo llenó: lo transformó en un show de nivel internacional. Un lugar donde se puede perrear, llorar, levantar la voz, o bailar a todo ritmo con “Comprame un brishito”.

Eso es el pop de Lali: inclusivo, moderno, y profundamente argentino. Pero ¿por qué es la popstar del momento? porque no espera que la industria la reconozca. Ella hace su camino.

Y porque con cada disco recuerda que el pop también puede ser un campo de batalla: entre beats y frases pegajosas, hay mensajes que trascienden. Lali no solo es una abanderada de los derechos LGTB+. También es la voz de muchos que no tienen voz y por eso fue blanco. "No sé quién es Lali. Yo escucho los Rolling Stones", dijo el presidente Javier Milei y ella respondió con Fanático en su campo de batalla: el arte

No vayas a atender cuando el demonio llama, su último disco, es un álbum conceptual de pop rock, con guiños musicales a referentes nacionales e internacionales, beats oscuros y letras que mezclan lo celestial con lo carnal.

Demuestra, otra vez, que el pop también puede tener alma. A sus 33 años, Lali marca un nuevo hito con dos Vélez a puro pop de barrio, nacional y de autor este 24 y 25 de mayo. No canta lo que le dicen. No hace lo que se espera. Y encima, hace hits.