Masacre en Villa Crespo: qué se sabe acerca de la salud mental de Laura Leguizamón

En cuanto a la salud mental de Laura Leguizamón y el móvil del crimen, Antonini señaló: "La medicación equilibra a la paciente, y mantenerla dentro de los carriles donde no se haga daño ni a terceros, riesgos de algunos cuadros. Si no estaba tomando la medicación, es muy probable que la llevara a un brote".

Además, añadió: "A lo mejor tenía una voz del interior que la llevó a actuar de esta manera. No creo que haya sido un plan, sino que apareció de manera abrupta. Es una enfermedad mental, una desconexión absoluta tanto de lo que se debe hacer y de lo que no. Aunque no todas llegan a esto".

Finalmente, concluyó: "Si hubiese podido estar conectada con la realidad, hubiese parado. O si no se hubiera suicidado, hubiera bajado ese brote. Para ella es algo que debe hacer".