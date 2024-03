El restaurante barato de Buenos Aires que hace una alitas de pollo con barbacoa tremendas

Este lugar de Recoleta es para los amantes de la buena comida y que no quieren gastar mucho.

Chicken Go

Dentro de las opciones que hay entre los restaurantes de la Ciudad de Buenos Aires , los locales de comida rápida prevalecen tanto para locales como turistas. En ese sentido , Chicken Go ofrece una gran variedad gastronómica, pero el premio mayor de la casa se lo llevan las riquísimas alitas de pollo con barbacoa que sus clientes ordenan y tanto aman.

Chicken Go se encuentra abierto de martes a domingos de 12 a 23:30 y es una opción perfecta para salir a comer tanto con amigos como con la familia gracias a su acogedor ambiente. Y si lo tuyo no es salir a comer, no hay problema ya que cuentan con la opción de delivery propio.

En un contexto en el que todos quieren cuidar su bolsillo, Chicken Go es la elección ideal para no gastar de más. Todos los días tienen promociones nuevas y 2x1 para aprovechar, y además los días jueves las bebidas son sin cargo.

Dónde queda Chicken Go

Este restaurante está ubicado en el coqueto barrio de Recoleta, en la calle Agüero al 1191, a tan solo cuatro cuadras de la avenida Santa Fe y 2 cuadras de la avenida Córdoba.

Qué puedo pedir en Chicken Go

Además de sus alitas de pollo con barbacoa, este lugar ofrece una gran oferta gastronómica. El chicharrón de pollo con y sin hueso es otra de sus estrellas, son 5 trozos de pollo frito tipo crispy acompañado de 5 arepas fritas, ensalada cole slaw y aderezo de la casa.

También cuentan con la clásica hamburguesa, es una doble suprema crsipy con tomate, lechuga, panceta, queso cheddar y aderezo especial, además de que va acompañada de papas fritas. Y su otro destacado son los dados de pollo, 5 cubos de suprema crispy acompañados de arepas fritas, ensalada cole slaw y aderezo de la casa.

Cómo llegar a Chicken Go

Si se quiere ir en auto desde la 9 de Julio, se deberá agarrar la avenida Córdoba hasta la calle Gallo, ahí doblar a la derecha continuando hasta Paraguay, girar nuevamente a la derecha y en Agüero doblar por última vez a la derecha para encontrarse con Chicken Go.

Si prefieren optar por el transporte público, hay que viajar en subte línea D y bajar en la estación Agüero para luego caminar tres cuadras en dirección al sur. Las opciones de colectivo que te acercan al restaurante son el 29, 106, 109, 111 y 188.