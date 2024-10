Javier Milei le respondió a Cristina Kirchner: "Le cuesta trabajo entender una simple metáfora"

"Le pido disculpas qué no le he podido escribir antes pero estaba ocupado resolviendo temas muy importantes para el bienestar de los argentinos de bien. En primer lugar parece que le cuesta más trabajo entender una simple metáfora que mostrar su título de abogada y/o sus casos exitosos que sustentan su inmensa fortuna o entender algo de teoría económica", expresó el mandatario luego de que la exvicepresidenta repudiada sus declaraciones.

En su respuesta, Milei afirmó que su gobierno está logrando bajar la inflación y destacó que la mayorista pasó del 54% al 2%, mientras que la minorista lo hizo de 25,5% al 3,5%. "Parece que lo estamos haciendo mucho mejor que su gobierno, ya que cada vez que usted estuvo al frente de la administración siempre superó la inflación de su predecesor", indicó.

Luego siguió explicando que para cerrar el Banco Central necesitan que recomponga el patrimonio y poder rescatar los pasivos. "En ese sentido le cuento, las LEFI y las LECAPS son deuda que siempre debería haber estado en cabeza del tesoro (ya que Usted financiaba el déficit con emisión y el BCRA colocaba títulos para tratar de mitigar el impacto inflacionario de corto)", manifestó.

"Al mismo tiempo le cuento que ustedes dejaron deuda por SIRAs y Dividendos por USD 60.000 millones y RIN negativas en USD 11.500 millones y una pérdida no reconocida por USD 45.000 millones. Por ende si aún no lo cerramos es porque estamos arreglando este desastre que causó su gestión. Pero no tenga dudas que hoy estamos mucho más cerca de hacerlo de lo que Usted puede entender. A su vez, como Usted tiene un punto (incorrecto) sobre el tema deuda, le cuento que en estos 10 meses la hemos reducido en USD 46.000 millones", agregó.

Acto seguido habló de la situación de los más vulnerables y sostuvo que la mejor política social es bajar la inflación y crear empleo genuino, algo que según aseguró, su gobierno está trabajando cada día vía. "Si revisa el trabajo reciente de González Rosada de la UTDT, verá que hemos bajado la pobreza del 57% (fruto de sincerar el desastre que Usted dejó) al 49%".

Por último, cerró: "Agradezco sus posteos en dos direcciones: (1) deja en evidencia su ignorancia e impericia para llevar a cabo los destinos de un país, salvo que su objetivo sea destruirlo; y (2) me permite disfrutar el placer de hacer docencia. La espero ansioso con su próxima barbaridad. Ciao!"

La dura respuesta de Cristina Kirchner a Milei: "Aunque me maten, vos como Presidente das vergüenza ajena"

La ex vicepresidenta Cristina Kirchner cargó contra Javier Milei, luego de que el mandatario aseguró que busca "meterle el último clavo al cajón del kirchnerismo" con ella "adentro".

"¿Así que ahora también me querés matar?", se preguntó a través de su cuenta de X y continuó: "Estás nervioso y agresivo porque todas las idioteces que durante años dijiste en la tele y todavía seguís repitiendo son solo eso: idioteces".

En un extenso mensaje, la ex vicepresidenta le respondió al libertario, quien pronunció polémicas declaraciones contra la referente del peronismo que sufrió un intento de magnicidio el 1° de septiembre de 2022.

"Y como no tenés las más pálida idea de lo que es la gestión del Estado, terminaste pidiéndole ayuda a Macri. Resulta que ibas a dolarizar y terminaste copiándole la tablita del dólar a Martínez de Hoz; y lo tenemos otra vez al Toto Caputo con el carry trade, donde se la están llevando en pala los sectores financieros. Pensé que los plagios solamente los hacías con los libros", ironizó Cristina Kirchner.

En la misma línea, detalló: "Dijiste que ibas a cerrar el Banco Central y terminaste pasando sus pasivos al Estado argentino con las LEFI y las LECAPS que están generando intereses mensuales por más de 2 billones de pesos y armando una bola que, cuando explote, mejor no estar cerca".

"Sería bueno que, en lugar de insultar a diestra y siniestra y amenazarme con mi muerte, encontraras la forma de que los argentinos puedan volver a comer cuatro veces al día y en su casa, sus hijos crecer sanos para poder estudiar y progresar y los viejos tengan sus remedios para poder vivir", subrayó.

Asimismo, en una clara chicana a Patricia Bullrich, la ex vicepresidenta afirmó: "Ya hubo una época en la Argentina, en la que se pensaba que la muerte del adversario era la solución. De aquel tiempo podes preguntarle a tu ministra de Seguridad que, de eso, puede dar cátedra".

"Así que dejá de amenazar y aprende a gestionar el Estado, porque ¿sabés una cosa Javier Gerardo Milei? Aunque me maten y de mí no queden ni la cenizas. tu Gobierno es un fracaso y vos como Presidente das vergüenza ajena", aseveró.

Por último, la ex titular del Senado hizo responsable al presidente y a los medios de comunicación que "han habilitado discursos de violencia sin límites (que finalmente terminan con un intento de disparo en la cabeza)" de su integridad física y la de otros peronistas e integrantes de otras fuerzas opositoras.