El vicegobernador de Misiones lanzó una colecta para ayudar a los chicos que perdieron los $17 millones de su fiesta de egresados

El funcionario también intimó al casino en el que la madre apuntada se gastó el dinero. "La ludopatía destruye y se expande en todo el país. No podemos quedarnos de brazos cruzados", comentó.

Lucas Romero Spinelli, vicegobernador de Misiones, lanzó una colecta solidaria para ayudar a los alumnos que perdieron $17 millones recaudados para su fiesta de egresados luego de que la mamá de uno de ellos se gastara la totalidad del monto en el casino.

La iniciativa fue publicada en las redes sociales del funcionario, quien escribió : "Tomé la decisión de acompañar a los egresados de la Escuela Provincial de Comercio N° 19 de Eldorado, impulsando una colecta para que los chicos, finalmente, puedan afrontar los gastos de su fiesta de recepción".

En la misma línea, adelantó que intimaron al casino a hacerse cargo y colaborar tras este hecho tan triste y doloroso para los alumnos y sus familias.

"La ludopatía destruye y se expande en todo el país. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Combatirla es una responsabilidad de todos", cerró. Enseguida escribió los datos para los interesados en colaborar: AstroPay CVU: 0000184305010015750105 Alias: lumyr25.

"Nos llamaron del salón Pirámides diciendo que no sabían quién era el responsable, pero que tenía que presentarse a abonar", explicó a la radio local Up el abogado y padre de una de las egresadas, Valentín Mercado , quien aseguró que el último viernes se radicó la denuncia penal por estafa a más de 15 personas.

Según Mercado, el delito "también encuadra como administración fraudulenta o apropiación indebida" y las penas previstas "van de uno a seis años de prisión".

Asimismo, el curso decidió que la hija de Enríquez participe de la fiesta y no la responsabilizaron por las decisiones de su madre, a quien la policía de Misiones continúa buscando.

Quién es Romina Enríquez, la mamá que perdió en el casino $17 millones recaudados para una fiesta de egresados

La mujer de 42 años es la principal apuntada por el robo de los $17 millones. Romina Enríquez, quien admitió padecer problemas con el juego, figura como administradora del blog CasinoTopsOnline, un sitio en el que desde hace más de cinco años publica contenidos vinculados a la industria de los casinos y a distintas estrategias para obtener ganancias a través de las apuestas.

En su perfil público, Enríquez se define como una “apasionada del juego” y se presenta como referente en el análisis de tendencias, novedades y aspectos históricos del sector.

Según expresa en sus propios textos, Enríquez sostiene haber construido una reputación como especialista y afirma que su objetivo es brindar información precisa y actualizada sobre la industria, además de aportar un marco histórico y contextual del juego en la Argentina.