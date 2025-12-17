17 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

El vicegobernador de Misiones lanzó una colecta para ayudar a los chicos que perdieron los $17 millones de su fiesta de egresados

El funcionario también intimó al casino en el que la madre apuntada se gastó el dinero. "La ludopatía destruye y se expande en todo el país. No podemos quedarnos de brazos cruzados", comentó.

Por
El vicegobernador de Misiones lanzó una colecta para ayudar a los chicos que perdieron los $17 millones de su fiesta de egresados

El vicegobernador de Misiones lanzó una colecta para ayudar a los chicos que perdieron los $17 millones de su fiesta de egresados

Lucas Romero Spinelli, vicegobernador de Misiones, lanzó una colecta solidaria para ayudar a los alumnos que perdieron $17 millones recaudados para su fiesta de egresados luego de que la mamá de uno de ellos se gastara la totalidad del monto en el casino.

La iniciativa fue publicada en las redes sociales del funcionario, quien escribió: "Tomé la decisión de acompañar a los egresados de la Escuela Provincial de Comercio N° 19 de Eldorado, impulsando una colecta para que los chicos, finalmente, puedan afrontar los gastos de su fiesta de recepción".

En la misma línea, adelantó que intimaron al casino a hacerse cargo y colaborar tras este hecho tan triste y doloroso para los alumnos y sus familias.

"La ludopatía destruye y se expande en todo el país. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Combatirla es una responsabilidad de todos", cerró. Enseguida escribió los datos para los interesados en colaborar: AstroPay CVU: 0000184305010015750105 Alias: lumyr25.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/lucasaromero/status/2001117161561931999&partner=&hide_thread=false

Qué pasó con la fiesta de egresados

"Nos llamaron del salón Pirámides diciendo que no sabían quién era el responsable, pero que tenía que presentarse a abonar", explicó a la radio local Up el abogado y padre de una de las egresadas, Valentín Mercado, quien aseguró que el último viernes se radicó la denuncia penal por estafa a más de 15 personas.

Según Mercado, el delito "también encuadra como administración fraudulenta o apropiación indebida" y las penas previstas "van de uno a seis años de prisión".

Asimismo, el curso decidió que la hija de Enríquez participe de la fiesta y no la responsabilizaron por las decisiones de su madre, a quien la policía de Misiones continúa buscando.

Quién es Romina Enríquez, la mamá que perdió en el casino $17 millones recaudados para una fiesta de egresados

La mujer de 42 años es la principal apuntada por el robo de los $17 millones. Romina Enríquez, quien admitió padecer problemas con el juego, figura como administradora del blog CasinoTopsOnline, un sitio en el que desde hace más de cinco años publica contenidos vinculados a la industria de los casinos y a distintas estrategias para obtener ganancias a través de las apuestas.

En su perfil público, Enríquez se define como una “apasionada del juego” y se presenta como referente en el análisis de tendencias, novedades y aspectos históricos del sector.

Según expresa en sus propios textos, Enríquez sostiene haber construido una reputación como especialista y afirma que su objetivo es brindar información precisa y actualizada sobre la industria, además de aportar un marco histórico y contextual del juego en la Argentina.

Rating Cero

El 17 de diciembre de 2027 quedará grabado como el día en que el UCM llegó a su mayor clímax con Vengadores: Secret Wars, pero también será la antesala de un futuro aún más ambicioso. 

Cuál será el primer estreno de Marvel en cines tras Avengers Secret Wars

La serie histórica de Netflix basada en hechos reales.
play

Está en Netflix, es una miniserie de 4 capítulos basada en hechos reales y te va a encantar

Cecilia Roth caracterizara a Moria Casán en la nueva biopic de Netflix.

La impresionante transformación de Cecilia Roth para interpretar a Moria Casán

Bernardo Solá, marido de Maru Botana, denunciado por acoso laboral. 

Grave denuncia contra el marido de Maru Botana: lo señalan por acoso laboral

Los Stones volverán a subirse a un escenario cuando estén listos, aseguran desde el entorno de la banda.

Los Rolling Stones cancelaron su gira 2026 por los problemas de salud de Keith Richards

La actriz apuntó contra la producción del canal que hizo el video de fin de año.

"Somos dos extras...": Sabrina Rojas explotó contra la producción de su canal

últimas noticias

Fuerte cruce entre Patricia Bullrich y José Mayans. 

"Hacen lo que se les cantan las pelotas": Mayans cruzó a Bullrich en el debate de la reforma laboral

Hace 13 minutos
El 17 de diciembre de 2027 quedará grabado como el día en que el UCM llegó a su mayor clímax con Vengadores: Secret Wars, pero también será la antesala de un futuro aún más ambicioso. 

Cuál será el primer estreno de Marvel en cines tras Avengers Secret Wars

Hace 19 minutos
La cerveza es una de las bebidas alcohólicas más populares del mundo. 

Esto es lo que le puede pasar a tus pulmones si tomás cerveza todos los días

Hace 28 minutos
La historia de Charles Cullen, el asesino en serie que desató muchos crímenes en los 90´

Confesó 40 asesinatos pero fue sospechado de más de 400 crímenes: quién es Charles Cullen y cuál es su historia

Hace 34 minutos
Sus lagos cristalinos, senderos poco transitados y paisajes cordilleranos suelen despertar el interés de los turistas que llegan a este destino.

Turismo en Argentina: el pueblito con ríos transparentes, bosques y casas dispersas

Hace 54 minutos