Según los sondeos del Banco Central, la inflación de octubre bajará al 3%

El REM es un informe que cuenta con los pronósticos de 43 participantes, entre quienes se cuentan 29 consultoras y centros de investigación locales e internacionales y 14 entidades financieras de Argentina. Allí, los encuestados anticiparon una continuidad del crawling peg del 2% del dólar oficial hasta fin de año y ratificaron sus proyecciones de caída del PBI para 2024. Para 2025, el conjunto de participantes del REM estimó un crecimiento promedio de 3,6%

La tasa de desocupación abierta para el tercer trimestre del año se estimó en 7,8% de la Población Económicamente Activa (PEA) quedando igual al REM previo. En cuanto a la tasa BADLAR de bancos privados para noviembre y diciembre, la estiman de 40% TNA (equivalente a una tasa efectiva mensual de 3,29%).

En cuanto al comercio exterior de bienes, quienes participan del REM estimaron para 2024 que las exportaciones (FOB) totalicen US$ 77.864 millones (US$254 millones más que la encuesta anterior) y las importaciones (CIF) US$ 60.007 millones (US$ 1.356 millones más que el relevamiento previo). El superávit comercial anual esperado se redujo en US$ 1.102 millones.

De cara a los próximos meses los pronósticos también mejoraron, aunque el mercado ve que difícilmente se perfore el piso del 2,5%. En diciembre la inflación suele ser estacionalmente más elevada, por el efecto de las fiestas de fin de año. Teniendo eso en consideración, el sector privado estima una variación mayor a la de noviembre, del 3,2%, aunque inferior al 3,6% que se aguardaba previamente.