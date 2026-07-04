Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 2.900.000 pesos a 30 días en junio 2026

En un contexto en el que la inflación continúa marcando las decisiones de los ahorristas, conocer el rendimiento de las inversiones de bajo riesgo resulta clave para planificar las finanzas personales. Qué factores influyen en la rentabilidad y por qué las tasas de interés siguen siendo determinantes.

El Plazo fijo continúa siendo una de las alternativas más elegidas por los ahorristas que buscan obtener un rendimiento previsible sin asumir grandes riesgos. En un contexto de inflación más moderada y tasas de interés estables, se puede conocer cuánto se puede ganar si depositas 2.900.000 pesos a 30 días en junio 2026.

En un escenario de cambios económicos y con los ahorristas atentos a la evolución de las tasas de interés, muchas personas buscan alternativas para hacer rendir su dinero. El plazo fijo sigue siendo una de las inversiones más consultadas, ya que permite conocer de antemano cuánto se ganará al finalizar el plazo y ofrece una opción de bajo riesgo para quienes priorizan la seguridad de sus ahorros.

En Argentina, la inflación sigue siendo uno de los principales factores que condiciona las decisiones financieras de las familias. Por ese motivo, quienes cuentan con dinero guardado analizan de manera permanente cuáles son las alternativas de inversión que les permiten resguardar el valor de su capital y, al mismo tiempo, obtener una rentabilidad acorde al contexto económico.

Si una persona decide constituir un plazo fijo de $2.900.000 a 30 días, el monto final dependerá de la tasa de interés ofrecida por la entidad bancaria y del canal utilizado para realizar la operación. Tomando como referencia una Tasa Nominal Anual (TNA) del 20,50%, similar a la ofrecida por algunas entidades para operaciones en sucursal, el rendimiento estimado es el siguiente:

Capital invertido: $2.900.000

Plazo: 30 días

Intereses generados: $50.054,79

Monto total al vencimiento: $2.950.054,79

La diferencia responde a que muchas entidades financieras ofrecen tasas más competitivas para incentivar la constitución de plazos fijos a través de home banking o aplicaciones móviles.

Cómo quedan los Plazos fijos en relación a la inflación

Las proyecciones para junio de 2026 ubican la inflación mensual en niveles cercanos al 2%, mientras que el rendimiento mensual de un plazo fijo con tasas del 20,50% al 21% anual ronda entre el 1,68% y el 1,73%. Esto significa que la rentabilidad de este instrumento se encuentra muy cerca del avance de los precios, aunque podría quedar levemente por debajo si la inflación se mantiene en esos niveles. Aun así, continúa siendo una alternativa de bajo riesgo para quienes priorizan preservar el capital y obtener un rendimiento conocido desde el momento de la inversión.

La mayoría de los bancos cuentan con simuladores online que permiten conocer de manera inmediata el rendimiento estimado de un plazo fijo. Solo es necesario ingresar el monto a invertir y el plazo de la colocación para obtener el cálculo de los intereses y el total que se cobrará al vencimiento. Antes de realizar una inversión, también es recomendable comparar las tasas que ofrece cada entidad financiera, ya que pequeñas diferencias en la TNA pueden traducirse en un mayor rendimiento para el ahorrista.