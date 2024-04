"No hay que preocuparse por la sobreproducción": el ingenio La Florida comenzó la zafra 2024 en Tucumán

La sirena del ingenio La Florida dio inicio al comienzo de la zafra 2024 en la provincia de Tucumán. A pesar del grave contexto económico general del país, en la compañía Los Balcanes , propietaria de la usina, confían en obtener una mayor cantidad de molienda de caña de azúcar en comparación con los años anteriores y en el marco de los desafíos de cada temporada, advirtieron que "no hay que preocuparse" por la sobreproducción.

Con una gran concurrencia, en la previa al acto, luego de que se realizara una misa con la tradicional bendición de frutos y que se escuchara la tradicional sirena, el gobernador tucumano, Osvaldo Jaldo , saludó uno por uno a alumnos de establecimientos educativos que se dirigieron al acto. También fue invitado el presidente Javier Milei , pero finalmente no viajó por "compromisos ineludibles" de su administración. También había intención de que Guillermo Francos acudiera al evento. No obstante, el ministro del Interior explicó que no asistió por "razones de estricta agenda oficial". En una carta, ambos desearon éxitos para esta campaña.

El ingenio terminó su zafra en 2023 con una producción de caña molida bruta de 2.132.866 toneladas, lo que representó una suba en comparación con el año anterior, que fue de 2.054.114. De cara al comienzo de la zafra de 2024 y con un desarrollo de las herramientas que tiene la usina, son optimistas en contar una importante mayor cantidad de producción, al igual que con los otros ingenios de Los Balcanes, Cruz Alta y Aguilares.

La compañía, que es presidida por el empresario Jorge Rocchia Ferro, cumplió 30 años en 2024 y en su producción sustentable de azúcar, bioetanol y energía eléctrica, emplea a más de 1.500 colaboradores y cuenta con más de 230 cañeros independientes. En tanto, administra más de 23 mil hectáreas y dispone de la flota más importante de esta agroindustria en el país, con 54 cosechadoras integrales.

En esta línea, con respecto a la producción, elaboran más de 230 mil toneladas de azúcar equivalente y más de 100 mil metros cúbicos de alcohol industrial por año.

Inicio de Zafra 2024 Se inauguró la zafra 2024 en el ingenio La Florida. Los Balcanes

Jaldo: "Necesitamos al Gobierno para garantizar la provisión de gas y energía en el norte"

Durante su discurso, Osvaldo Jaldo, le pidió asistencia a la administración del presidente Javier Milei para asegurar el abastecimiento del gas: "Necesitamos garantizar la provisión de gas y energía en el norte y para eso necesitamos el acompañamiento del Gobierno".

En tal sentido, después del acto, alertó tras una consulta de C5N por el estado de la importación de gas de Bolivia a la Argentina: "El gas viene del norte al sur. Están dando cupos a la Argentina cada vez menores y con eso, corremos el riesgo de que la entrega del gas domiciliario y de nuestras industrias pueda ser cupificada. Eso nos preocupa".

También, remarcó la importancia de trasladar gas hacia el norte mediante el gasoducto Néstor Kirchner. "La reversión es una obra importante, porque hoy llevamos el gas del norte al sur pero con la obra de la reversión, se permitirá traer el gas del sur al norte y esa obra lamentablemente no estará para este año pero sí para el 2025. Es decir, de Vaca Muerta vendrá el gas al norte y con eso vamos a tener no sólo los cupos garantizados para nuestras industrias, sino un gas mucho más barato que el que importamos desde Bolivia", marcó.

La sobreproducción

En tanto, durante su discurso, Jaldo señaló las acciones que se deben tomar ante una sobreproducción: "Escuchamos a algunos con preocupación de hablar de una súper producción de caña de azúcar, de tener mucha materia prima, de preocupación por tener algo de dos millones de toneladas para moler este año. Más que preocupación, hace falta organización, planificación y estar unidos los cañeros, los trabajadores y los industriales".

"A este país y a Tucumán lo vamos a sacar adelante produciendo y trabajando. Por eso, que no nos asusten los dos millones de toneladas de materia prima. Nos tiene que preocupar el destino de esa producción: a hacer alcohol, azúcar, energía y también habría que ver porque seguramente se tendrá que exportar para no tener una sobreoferta de azúcar que baje el precio", agregó en esta línea.

Osvaldo Jaldo zafra Osvaldo Jaldo en el acto. Los Balcanes

Luego, expuso que su gestión se encuentra flexible sobre los tributos locales: "Esta actividad sucroalcoholera genera recursos, divisas y puestos de trabajo. Cada zafra tiene sus particularidades y a cada zafra tenemos que amoldar nuestra planificación. Tiene que prevalecer el diálogo y el entendimiento. En Tucumán hay seguridad jurídica. Respetamos la propiedad privada y también estamos dispuestos a discutir las cuestiones tributarias provinciales que sean necesarias para que los capitales se queden en Tucumán y produzcan para la Argentina".

El gobernador tucumano también subrayó el rol del resto de la región. "Este gobierno acompañará, ayudará y estará a la par de cada uno de ustedes. Cuando haya diferencias, no me temblará el pulso para poner las cosas en orden de tal manera que tengamos una buena zafra para todos los tucumanos, con una visión regional de la producción de azúcar, alcohol y energía. Tucumán es importante pero no suficiente, también tenemos provincias hermanas que producen azúcar y alcohol", aseguró.

El nuevo proyecto de la Ley Ómnibus

Por otro lado, Osvaldo Jaldo analizó el nuevo contenido del proyecto de la Ley Ómnibus, luego del fracaso del gobierno de Javier Milei tras su caída del Congreso: "Hasta acá, la reciprocidad entre la Nación y Tucumán existe. Soy optimista en que la Ley Ómnibus pasará en la Cámara de Diputados y en que llegaremos a un 25 de mayo con la mayor cantidad de gobernadores posible. El capítulo de biocombustible estuvo en el proyecto anterior. Nuevamente venimos consensuando porque no es sólo el bioetanol porque también tenemos el biodiesel, que se produce de soja y maíz".

En este marco, manifestó los contactos con otros territorios. "Consensuamos un texto para que se incluya con un acuerdo con no sólo de seis o siete provincias, sino acuerdo de diputados que pertenecen a esas provincias y con el sector productivo. Consensuamos los porcentajes a producir: en el caso de Tucumán el cupo del 6%, luego respetando a las otras provincias. También que el sistema de licitaciones para la venta sea desde un determinado monto para no perjudicar a las producciones más chicas. Recién nos están entregando los borradores", expresó.

En tanto, hizo alusión a la unión de los gobernantes del sur del país: "Los gobernadores hoy, al margen de defender los intereses de su provincia, también están teniendo una visión regional. Por eso entiendo que los gobernadores del sur hayan formado una región. Tienen actividades comunes, economías que se complementan y gente con idiosincrasia parecida, pero quienes formamos el norte grande fue el NEA y el NOA de la República Argentina, donde incluimos a las diez provincias sin distinción de banderas políticas".

"Lo primero que empezó a tener una visión regional fue el norte grande, incluyendo a diez gobernadores donde algunos teníamos cuestiones en común, como las economías regionales en el caso de Salta, Tucumán y Jujuy, y hay otras que tienen la minería, en el caso de Catamarca, La Rioja y también quizás Salta", añadió el gobernante tucumano.

Por su parte, Jorge Rocchia Ferro manifestó su optimismo en que se sume el capítulo de biocombustibles al proyecto: "En la Ley Ómnibus, que estaba antes el capítulo de biocombustible, lo sacaron. Queremos que se incorpore y también esa voluntad la tienen seis gobernadores. Creo que lo incorporarán, tienen que hacerlo".

Jorge Rocchia Ferro zafra Jorge Rocchia Ferro en el evento. Los Balcanes

La búsqueda de alcanzar más producción

En su discurso en el ingenio La Florida, Jorge Rocchia Ferro exhibió su optimismo para conseguir más producción: "El adelante es fantástico, hay que estar muy contentos por la producción de azúcar y los cañeros, industriales y nosotros tenemos que trabajar para que se hagan las cosas que se deben hacer, como exportar 750 mil o 800 mil toneladas de azúcar, hacer los 600 millones de litros y tener un mercado interno con un precio razonable. Tenemos que tener más producción, más caña y probablemente un ingenio más".

En tal sentido, apuntó al objetivo de la industria. "Los excedentes hay que exportarlos, al alcohol hay que hacerlo. Hay que pensar en grande, no es bueno hablar de la súper producción, eso no existe. Estamos produciendo y queremos producir más. Quienes formamos parte de la industria tenemos que juntarnos y decir que queremos una zafra azucarera nacional de más de 700 mil, 800 mil o un millón de hectáreas. No podemos ponernos contentos si un ingenio muele más o menos que otro", manifestó.

Luego, el presidente de Los Balcanes anticipó que en los próximos días estará disponible otro recurso para la compañía: "Estamos ampliando la destilería para llevarla a un millón de litros, hoy estamos en 750 mil. Estamos aumentando la producción de la molienda y este año probablemente tocaremos las 17 mil toneladas. En 15 días o un mes inauguraremos la cogeneración. Creemos en Tucumán".

La caña transgénica, un importante desarrollo

Luego del evento en Tucumán, Rocchia Ferro adelantó que la caña transgénica se podrá utilizar antes de que termine el 2024. "La caña transgénica va a estar antes de fin de año. Para sacar algo transgénico, hay un proceso larguísimo, como en el laboratorio o su paso por el Senasa", expresó.

En esta línea, ante la consulta de C5N sobre los beneficios que traerá, respondió que "pueden dar muchos, como en el costo. No es lo mismo hacer un costo mecánico que hacer un preemergente, poner la caña. Rebajará entre un 40% y un 50% los costos y aumentará la productividad porque no competirá con los yuyos que tienen las malezas".