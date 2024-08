JP Morgan estima que una reclasificación generaría un ingreso de u$s1.000 millones para Argentina

En la actualidad, el Morgan Stanley Capital International (MSCI), considera a la Argentina como un “Standalone Market", y no como parte de su conjunto de índices de mercados emergentes ampliamente seguidos, debido a los controles de capitales que limitan el acceso de los inversores internacionales.

"Normalizando al país. MSCI reclassifying Argentina could trigger $1 bln of inflows, JPMorgan says", publicó en su cuenta de X el Presidente al compartir la noticia.

Cuáles son empresas que podrían ser beneficiadas por el ingreso de capitales

En caso que se genera una reclasificación de los índices MSCI, JP Morgan anunció que las empresas YPF, Grupo Financiero Galicia, Banco Macro y Pampa Energía, serían las beneficiadas por la llegada de las divisas extranjeras.

"Con un peso estimado del 0,2% en los mercados emergentes, Argentina se situaría entre Colombia y Perú en el índice EM", afirmó Diego Celedón, de JP Morgan.

Si ello ocurre, las entradas potenciales podrían alcanzar casi u$s1.000 millones, incluidos 786 millones del Índice Estándar y 176 millones del Índice de Pequeña Capitalización.

MSCI suele anunciar cualquier cambio en su clasificación de países durante su Revisión de la Clasificación de Mercados, que suele programarse para junio y generalmente sigue un proceso de consulta con los inversores.