Industriales advierten que para fin de año se perderían 180 mil puestos de trabajo y cerrarían 10 mil pymes

Industriales pyme presentaron cifras de la recesión económica profundizada a partir de las medidas del presidente Javier Milei y advirtieron que, de no corregirse el rumbo, para diciembre de 2024 se perderían 180 mil puestos de trabajo y cerrarían 10 mil pequeñas y medianas empresas . Además, pidieron por una mayor competitividad ante las importaciones y los beneficios del RIGI a las inversiones extranjeras.

"Venimos adelantando que la ausencia de medidas que eviten la profundización de la crisis del consumo sólo provocará más crisis, porque el desempleo no sólo amplía la pobreza, sino que garantiza la institucionalización de la falta de oportunidades. Las pymes, que somos el motor del empleo en el país, estamos atravesando momentos de fuerte incertidumbre, sin que existan señales de reactivación", afirmó el titular del IPA, Daniel Rosato.

daniel rosato Daniel Rosato, presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA).

"Cuando fuimos a ver a los funcionarios nacionales se nos pidió presentar un proyecto de Ley Pyme o mini RIGI para que planteemos medidas a favor del sector pyme para que puedan realmente generar una reactivación o ser competitivos. Pero de esto no se sale solamente con la ley, sino que hay que tomar medidas que el Gobierno no quiere, que es que el trabajador tenga más dinero para gastar, que son los que realmente mueven el mercado interno", remarcó.

"Desde IPA estamos trabajando para que este mini RIGI y la situación de la industria sea más competitiva y podamos salir de esta situación, pero al Gobierno le queda una parte: entender que no se sale sin consumo ni demanda, eso no se logra solamente bajando la inflación sino mejorando el poder adquisitivo de los trabajadores, con créditos blandos, Ahora 12... herramientas para que el consumo interno vaya creciendo y haya una demanda que reactive la producción nacional el mercado interno", subrayó Rosato.

Caída estrepitosa de las cifras de actividad: "Hay una batalla cultural del Gobierno contra la industria"

Pablo Bercovich, del Observatorio IPA, compartió las cifras del informe, que muestra un escenario a corto plazo con caídas de empleo y, en un horizonte más largo, retroceso en el desarrollo y caída del PBI. "Hay una batalla cultural del Gobierno contra la industria, es la elegida para protagonizar la depresión", aseguró.

Además, comparó estadísticas de distintos gobiernos y explicó que "en solamente un año estaríamos llegando a la mitad de lo que hizo el macrismo en cuatro en cuanto a cierre de empresas".

Por su parte, Martín Kalos, también a cargo del instituto, reveló que "en muchos casos están yendo a pérdida, están poniendo de su bolsillo para poder aguantar ahora sin despedir a la espera de un horizonte de recuperación que todavía no está a la vista".

"Hoy es más barato importar productos terminados que insumos, por ejemplo en la industria alimenticia. Se está alentando la producción en el exterior en detrimento de la nacional. Se relajaron las regulaciones cambiarias y tributarias a la importación de productos terminados y no de insumos", describió.

Además, planteó que "lo del Gobierno no es un plan de estabilización, porque eso implica una estabilización productiva, no solo lo fiscal y lo monetario, en lo que ha avanzado muchísimo el Gobierno. También debe incluir la pata productiva, de ingresos y eventualmente una política de desarrollo, eso hoy brilla por su ausencia porque el Gobierno dice explícitamente que no cree que el Gobierno deba intervenir en esto".

Las cifras de la industria pyme

El nivel de actividad de la industria en 2024 está -14,2% por debajo de 2023, pese a algún repunte en ciertos sectores (liderados por el agro y el sector energético). La utilización de la capacidad instalada está por debajo del 57%.

Al mes de mayo, desde el Observatorio IPA estimaron una destrucción total de alrededor de 92 mil puestos de trabajo registrados y privados; de los cuales 40 mil eran empleo PyME.

En este sentido, el aumento del desempleo (que ya en el primer trimestre de 2024 se elevó a 7,7% según el INDEC, 2 puntos porcentuales más que en el último trimestre de 2023) es el nuevo problema económico que preocupa a la población argentina y a las PyMEs en particular, sumándose a una inflación que continúa siendo alta.

De no corregirse el rumbo, para fin de año los puestos de trabajo formales en el sector privado destruidos durante todo 2024 serían de alrededor de 180.300: en el escenario más optimista serían 117 mil y en el más pesimista acumularían 226 mil. De ese total optimista, 47 mil serían empleos PyME.

Por su parte, durante todo 2024 cerrarían cerca de 10 mil empresas PyME. Para el Observatorio IPA , "indica una situación grave que continúa deteriorándose, sin horizonte de recuperación a la vista ni políticas públicas que aporten a moderar la crisis".

En desarrollo.-