En medio de la disparada del dólar, el Banco Central compró us$41 millones

Las empresas agroexportadoras liquidaron divisas durante la jornada por más de US$ 61 millones en el marco de la nueva edición del Programa de Incremento Exportador (PIE III), con lo que se superaron los US$ 1.422 millones ingresados desde que entró en vigencia la medida el lunes pasado.

El sector agropecuario ingresó un total de US$ 1.422.065.813 en nueve jornadas del también denominado "dólar agro". El monto total se ubicó US$ 294 millones por debajo de lo registrado en la misma cantidad de días de vigencia del PIE II y US$ 2.795 millones menos que en el PIE I.

El dólar blue marcó un nuevo récord

El dólar blue subió $33 y cerró a $495 en el mercado negro de divisas, aunque pasado el mediodía llegó a venderse a $497, su máximo nominal histórico. Luego de un lunes al rojo vivo en el que subió $20, este martes la tendencia desenfrenada no aflojó. Así, la brecha con el tipo de cambio oficial mayorista se ubica por sobre el 120%.