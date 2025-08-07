7 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

En junio la producción minera tuvo un crecimiento mensual del 3,3%

Impulsado por el litio, el gas no convencional y la recuperación del petróleo, el índice de producción industrial minero creció 6,8% interanual en junio y acumula una suba del 2,5% en el primer semestre.

Por
En junio la producción minera tuvo un crecimiento mensual del 3

En junio la producción minera tuvo un crecimiento mensual del 3,3%

Télam

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publicó este miércoles los datos del Índice de Producción Industrial Minero (IPI minero) correspondientes a junio, que muestran una suba interanual del 6,8%, consolidando un repunte sostenido en el sector. En el acumulado de los primeros seis meses del año, la actividad minera registra un avance del 2,5% respecto al mismo período del año anterior.

Datos del Indec: en junio la producción industrial cayó un 1,2% mensual
Te puede interesar:

Datos del Indec: en junio la producción industrial cayó un 1,2%

Si se observan las cifras en clave coyuntural, el índice desestacionalizado tuvo una variación positiva del 3,3% respecto a mayo, mientras que el indicador de tendencia-ciclo creció un 0,6%, señalando una trayectoria ascendente, aunque moderada.

image

Hidrocarburos y litio: los motores del impulso

El crecimiento del sector se explica en buena medida por el dinamismo en la extracción de petróleo y gas, que mostró una mejora del 7,5% interanual en junio, y un alza acumulada del 2,4% en lo que va del año. Si se discrimina por tipo de extracción, el petróleo crudo creció un 16,9% interanual, impulsado por el avance del no convencional, que registró una suba del 26,8% frente al modesto 3,6% del convencional.

En paralelo, la extracción de gas natural también mostró señales positivas: el volumen total se incrementó un 7,6% en junio, con mejoras tanto en la variante convencional (+6,3%) como en la no convencional (+8,3%).

Pero el dato más explosivo del informe lo aporta el carbonato de litio, cuya producción se incrementó un 24,2% interanual en junio, y acumula un impresionante 70,4% de crecimiento en lo que va del año. En total, se beneficiaron 7.536,2 toneladas en el sexto mes del año, un volumen que confirma al litio como uno de los vectores estratégicos de la minería argentina.

El buen desempeño general del índice convive, sin embargo, con algunas bajas sectoriales. La extracción de minerales metalíferos, por ejemplo, cayó un 4,6% interanual en junio y acumula una baja del 2,4% en el semestre. Más pronunciada fue la caída en la extracción y aglomeración de carbón, turba y otras canteras, que se desplomó un 19,9% en junio y presenta un retroceso del 33,1% en el acumulado anual.

En contraste, varias ramas vinculadas a la construcción y a la industria química mostraron mejoras notables. La extracción de minerales no metalíferos y rocas de aplicación subió un 7,6% en junio (+8,0% en el semestre), mientras que las actividades específicas, como la extracción de piedra caliza y yeso, crecieron un 14,5% interanual. Otro dato destacado es el avance de la extracción de arcilla y caolín, que mostró un alza mensual del 33,9%, aunque el semestre cierra con una leve caída (-0,9%), lo que revela una recuperación reciente.

Asimismo, la extracción de minerales para la industria química evidenció una expansión significativa: +13,7% interanual en junio y +38,5% en el acumulado. El crecimiento de esta rama se alinea con el proceso de industrialización creciente de insumos mineros, en especial aquellos vinculados al sector energético.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La informalidad laboral avanza en Argentina.

Advierten que la informalidad laboral en Argentina seguirá creciendo: ya afecta a casi 9 millones de trabajadores

El Indec reportó una suba de 6,7% en términos del intercambio en el segundo trimestre de 2025.

El Indec reportó una suba de 6,7% en términos del intercambio en el segundo trimestre de 2025

Inflación: el nuevo cálculo del Indec regirá desde fines de 2025, según el acuerdo con el FMI.

El FMI anunció que el nuevo cálculo de inflación del Indec regirá desde fines de 2025

Desembolso del FMI, datos del Indec y expectativas del mercado : las claves económicas de la semana

Desembolso del FMI, datos del Indec y expectativas del mercado : las claves económicas de la semana

Fuga de dólares: en junio 643.800 argentinos viajaron al exterior, el doble que los turistas que llegaron al país

En junio 1.219 mil argentinos viajaron al exterior, el doble que los turistas que llegaron al país

La mayoría de los gremios perdieron un 4% contra la inflación en el primer semestres del 2025

La mayoría de los gremios perdió un 4% contra la inflación en el primer semestre del 2025

Rating Cero

Las redes sociales se llenaron de comentarios, memes y teorías sobre cómo se conocieron y si realmente están saliendo

¿Lamine Yamal y Nicki Nicole en pareja? Cuáles son los rumores que generan una relación inesperada

Un lanzamiento sueco de 2025 cargado de drama e intriga ya está disponible en Netflix.
play

De qué se trata Una vida honrada, la película sueca con ilusiones y mentiras que sorprende a todos en Netflix

Jey Mammon volverá a conducir un programa de televisión.

Jey Mammon vuelve a la televisión: cuándo y qué canal le abrió las puertas

Charlotte y Alex Caniggia se encuentran peleados hace mucho tiempo por Melody Luz.
play

Crisis en la familia Caniggia: Alex bloqueó a Charlotte en todas las redes sociales

Netflix lo vuelve a hacer: estrenó una película basada en una historia real sobre un veterano de guerra en bancarrota que te dejará sin palabras.
play

Una película basada en una historia real sobre un veterano de guerra en bancarrota te dejará sin palabras: de cuál se trata

Entre la desesperación y lo ilegal: ¿qué serie pone en jaque a la moralidad y está dando que hablar en Netflix?.
play

Entre la desesperación y lo ilegal: qué serie pone en jaque a la moralidad y está dando que hablar en Netflix

últimas noticias

Las autoridades provinciales decidieron reforzar el cumplimiento del calendario de vacunación obligatorio.

El gobierno de Mendoza les cobrará multas a los padres antivacunas

Hace 6 minutos
Romero podría ir a la Auditoría General de la Nación.

Un senador aliado al Gobierno anunció que dejará su banca tras de 18 años en la Cámara alta

Hace 27 minutos
Juan Román Riquelme, presidente de Boca.

Un campeón del mundo con Boca rechazó un posible llamado para ser manager: "Es para problemas"

Hace 27 minutos
Esta estrategia permite compensar su menor capacidad de producción mediante golpes quirúrgicos.

El temible dron de Ucrania de 4 metros que usa IA y que puede ser el "arma letal" contra Rusia

Hace 59 minutos
Hay celulares antiguos que son muy valorados por coleccionistas y que podrían valer una fortuna.

Si tenés alguno de estos 20 celulares viejos, tenés un tesoro: te pueden pagar bastante

Hace 59 minutos