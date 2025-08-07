En junio la producción minera tuvo un crecimiento mensual del 3,3%

Impulsado por el litio, el gas no convencional y la recuperación del petróleo, el índice de producción industrial minero creció 6,8% interanual en junio y acumula una suba del 2,5% en el primer semestre.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publicó este miércoles los datos del Índice de Producción Industrial Minero (IPI minero) correspondientes a junio, que muestran una suba interanual del 6,8% , consolidando un repunte sostenido en el sector. En el acumulado de los primeros seis meses del año, la actividad minera registra un avance del 2,5% respecto al mismo período del año anterior.

Si se observan las cifras en clave coyuntural, el índice desestacionalizado tuvo una variación positiva del 3,3% respecto a mayo, mientras que el indicador de tendencia-ciclo creció un 0,6% , señalando una trayectoria ascendente, aunque moderada.

El crecimiento del sector se explica en buena medida por el dinamismo en la extracción de petróleo y gas , que mostró una mejora del 7,5% interanual en junio, y un alza acumulada del 2,4% en lo que va del año. Si se discrimina por tipo de extracción, el petróleo crudo creció un 16,9% interanual, impulsado por el avance del no convencional, que registró una suba del 26,8% frente al modesto 3,6% del convencional.

En paralelo, la extracción de gas natural también mostró señales positivas: el volumen total se incrementó un 7,6% en junio, con mejoras tanto en la variante convencional ( +6,3% ) como en la no convencional ( +8,3% ).

Pero el dato más explosivo del informe lo aporta el carbonato de litio , cuya producción se incrementó un 24,2% interanual en junio, y acumula un impresionante 70,4% de crecimiento en lo que va del año. En total, se beneficiaron 7.536,2 toneladas en el sexto mes del año, un volumen que confirma al litio como uno de los vectores estratégicos de la minería argentina.

El buen desempeño general del índice convive, sin embargo, con algunas bajas sectoriales. La extracción de minerales metalíferos, por ejemplo, cayó un 4,6% interanual en junio y acumula una baja del 2,4% en el semestre. Más pronunciada fue la caída en la extracción y aglomeración de carbón, turba y otras canteras, que se desplomó un 19,9% en junio y presenta un retroceso del 33,1% en el acumulado anual.

En contraste, varias ramas vinculadas a la construcción y a la industria química mostraron mejoras notables. La extracción de minerales no metalíferos y rocas de aplicación subió un 7,6% en junio (+8,0% en el semestre), mientras que las actividades específicas, como la extracción de piedra caliza y yeso, crecieron un 14,5% interanual. Otro dato destacado es el avance de la extracción de arcilla y caolín, que mostró un alza mensual del 33,9%, aunque el semestre cierra con una leve caída (-0,9%), lo que revela una recuperación reciente.

Asimismo, la extracción de minerales para la industria química evidenció una expansión significativa: +13,7% interanual en junio y +38,5% en el acumulado. El crecimiento de esta rama se alinea con el proceso de industrialización creciente de insumos mineros, en especial aquellos vinculados al sector energético.