Alquileres: pese a desaceleración en los aumentos, advierten que la situación es "dramática"

La tendencia a la baja se repite por segundo mes consecutivo, ya que en febrero el crecimiento intermensual fue de 2,9%, luego del cimbronazo observado en enero, que marcó un 21% de alza.

Asimismo, el informe destaca que la oferta de departamentos en alquiler creció un 15,3% luego de la derogación de la ley, cuestión que mantenía al mercado a la expectativa.

En esta línea, los nuevos contratos acumulan una suba del 261,7% en los últimos doce meses y avanzan por debajo de la inflación (276,2% interanual, según la medición de febrero) y por encima del ajuste del Índice de Contratos de Locación (196,7%) para los contratos que se actualicen en abril, según el informe.

De acuerdo con el relevamiento realizado en base a los avisos publicados en el portal en marzo, el valor promedio de alquiler de un monoambiente en la ciudad asciende a $365.546 por mes, un departamento de dos ambientes alcanza los $455.202 mensuales y una unidad de tres ambientes se alquila por $567.747 por mes.

El podio de los barrios más caros lo ocupa Palermo con un precio promedio de $497.645 por mes, seguido de Nuñez y Belgrano con valores mensuales de $476.741 y $471.623, respectivamente. En una posición intermedia, se encuentran Almagro ($415.760), Villa Devoto ($394.019) y Balvanera ($382.864). Por su parte, los barrios más accesibles para alquilar son La Boca ($321.253 mensuales), seguido por Parque Avellaneda ($327.737) y Liniers ($336.109).

Asimismo, del relevamiento se desprende que Paternal y Mataderos son las locaciones que sufrieron el mayor incremento interanual, con valores cercanos al 325%. Por el contrario, Villa Ortuzar y Parque Avellaneda son los únicos barrios que tuvieron un aumento de precios inferior a la media (alrededor de 209%).

Situación dramática para los inquilinos

La asociación Inquilinos Agrupados realizó una encuesta que indaga sobre distintos aspectos de los hogares de inquilinos. De acuerdo con el último relevamiento, el 31,6% de los ingresos de los hogares inquilinos encuestados se destina a pagar el alquiler más las expensas, sin considerar impuestos y tarifas de servicios públicos.

La incidencia del gasto sobre el presupuesto del hogar asciende a 41,6% en el caso de aquellos alquileres que iniciaron después del 1° de noviembre de 2023.

Gervasio Muñoz, presidente de la entidad, señaló que "la situación es dramática". Luego de la caída del DNU, alrededor del 87,3% de los contratos se firmaron por un plazo de 6 meses o un año con aumentos bimestrales, trimestrales o cuatrimestrales que se actualizan por inflación.

Muñoz, además, puntualizó que "quien firmó el 1° de enero un contrato por $200.000, en abril va a pagar $300.000. No sólo es un problema la actualización, sino que además el mercado inmobiliario (gracias al DNU) nos está condenando a la mudanza permanente. En pocos días veremos las consecuencias de haber desregulado por completo el alquiler de vivienda en Argentina".

¿Cómo operó el mercado de compra-venta?

Según el informe de Zonaprop, los precios en los avisos de venta publicados en el portal registraron un incremento de 0,4% en marzo, con un valor promedio de cotización de U$S2.202 por metro cuadrado, en línea con el mes anterior.

De acuerdo con el relevamiento, los departamentos de pozo son los de mayor incremento en sus valores. A su vez, se reportó que el 71% de los barrios porteños registraron subas en el precio.

El informe detalla que, para las operaciones de compra-venta de inmuebles, el valor promedio de un monoambiente de 40 m2 se ubica en torno a U$S97.248. Por otro lado, un departamento de dos ambientes y 50 m2 tiene un valor de U$S116.539, mientras que un departamento de tres ambientes y 70 m2 alcanza los U$S160.480.

Durante el último año, las mayores subas en los valores de los inmuebles ofrecidos a la venta se dieron en Villa Crespo (5,3%), Palermo (5%) y Parque Chas (4,3%), mientras que en los barrios porteños de Nueva Pompeya, Villa Riachuelo y Liniers se detectó un retroceso en el precio que supera el 4%.

En 2024 el volumen de escrituras en CABA fue un 27% superior respecto al 2023. Sin embargo, no alcanzó los volúmenes registrados en 2018. Por otra parte, la cantidad de avisos retasados en el portal cortó la tendencia bajista y se mantuvo estable. Este es uno de los principales factores que explican el cambio de tendencia en los precios a partir del segundo semestre del 2023.

El ranking de precios por barrio está encabezado por Puerto Madero (U$S 5.854/m2), Palermo (U$S 3.063/m2) y Belgrano (U$S 2.800/m2). Los barrios más económicos en la ciudad son Villa Lugano (U$S 988/m2), Nueva Pompeya (U$S 1.314/m2) y Villa Riachuelo (U$S 1.435/m2).