Lo que era la nueva vedette del mundo de la tecnología se está mostrando como una herramienta cargada de problemas.
El dueño de Vorterix habló con Diego Leuco sobre el impacto de la inteligencia artificial en las compañías y la vida cotidiana, y sorprendió a todos.
Lo que era la nueva vedette del mundo de la tecnología se está mostrando como una herramienta cargada de problemas.
No solo la inteligencia animal no resulta tan eficiente como se esperaba -no hay grandes adelantes técnicos como se suponía gracias a ella- sino que el costo que tiene es tan desmesurado que no está resultando práctico su uso.
Mario Pergolini fue uno de los mayores difusores de sus bondades pero sorprendentemente ha vuelto sobre sus pasos.
En la entrevista que le realizó Diego Leuco cuestionó fuertemente su efecto en la sociedad y le auguró un futuro bastante modesto.
En una larga charla en el canal de streaming, el consagrado conductor charló sobre el abordaje de las nuevas tecnologías, una de sus especialidades.