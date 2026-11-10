Le quisieron robar una bicicleta en el patio de su casa, lo descubrió y molió a trompadas al ladrón La cámara de seguridad del domicilio captó la escena desde el comienzo cuando un joven saltó una reja para ingresar a una casa y llevarse una bicicleta sin darse cuenta del error que cometía.







El dueño de casa irrumpió a toda marcha y lo detuvo bajándolo de un solo tirón.

Si la idea era agarrar la bicicleta, saltar con velocidad la verja del frente de la casa e irse pedaleando, nada resultó de acuerdo al plan.

Cuando parecía que el joven ladrón conseguiría su cometido, el dueño de casa irrumpió a toda marcha y lo detuvo bajándolo de un solo tirón.

Puuffff… cada piña era una BOMBA. https://t.co/d0YhAx7Omk — FUTBOL, PATADAS Y ALGUNAS PELEAS⚽️ (@patadasypeleas) November 9, 2026 Es que el propietario de la bicicleta resultó ser un fornido hombre que no demoró un segundo en arrancar a los trompadas contra el delincuente, dejándolo tirado en el piso.

Esto ocurrió en Posadas, donde lo que parecía un rápido robo de un rodado se convirtió en una paliza antológica.