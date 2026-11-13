Las terribles declaraciones de la víctima del ataque violento del entrenador de rugby: "Le decía 'pará flaco, me vas a matar'" El hombre agredido por el profesor de rugby sufrió una fractura en la órbita de su ojo izquierdo y está bajo controles médicos.







"Nadie me llamó ni se disculpó conmigo" señaló Mauro.

"Nadie me llamó ni se disculpó conmigo" señaló Mauro, quien fuera agredido por un entrenador de rugby que lo aventajaba claramente en altura, peso y preparación física.

El ataque fue tan sorpresivo que la víctima solo atinó a cubrirse para no sufrir daños aun peores que el de la fractura orbital.

Las imágenes se viralizaron al instante y volvieron a poner en la mira a los deportistas de la guinda, que repiten sus formas violentas.

El entrenador ya se encuentra detenido y deberá responder por su conducta antisocial.