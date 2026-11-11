Se fue uno de la banda, un atorrante que la rompía jugando de 10 en el histórico Huracán de Menotti campeón de 1973 y que deslumbró en el fallido Mundial de Alemania en 1974.
El veterano periodista no pudo contener las lágrimas cuando tuvo que dar a conocer al aire el fallecimiento de uno de sus grandes amigos.
Se fue uno de la banda, un atorrante que la rompía jugando de 10 en el histórico Huracán de Menotti campeón de 1973 y que deslumbró en el fallido Mundial de Alemania en 1974.
Un hombre del fútbol, que fue técnico y presidente de su querido Globo, donde no pudo volver porque su gestión estuvo lejos de lo que él mismo esperaba.
Un porteño de ley, tanguero, fumador, de noches largas, café, billar y amigos, como los del grupo que compartía con Horacio Pagani, quien dio a conocer su fallecimiento en el remozado Estudio Fútbol.
Aguantando la emoción -que lo traicionó en el final de su alocución- Pagani narró que lo había visto días atrás y que lo había encontrado bien, ilusionado con la mudanza a una nueva casa.