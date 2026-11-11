Las sentidas palabras de Horacio Pagani por la muerte de Carlos Babington: "Lo trataron mal en Huracán" El veterano periodista no pudo contener las lágrimas cuando tuvo que dar a conocer al aire el fallecimiento de uno de sus grandes amigos.







Pagani narró que lo había visto días atrás.

Se fue uno de la banda, un atorrante que la rompía jugando de 10 en el histórico Huracán de Menotti campeón de 1973 y que deslumbró en el fallido Mundial de Alemania en 1974.

Un hombre del fútbol, que fue técnico y presidente de su querido Globo, donde no pudo volver porque su gestión estuvo lejos de lo que él mismo esperaba.

Un tipo de fierro, leal hasta el último extremo y absolutamente honesto. Que en paz descanses, Carlos https://t.co/yYhjLy9XKe — Horacio Pagani (@SoyPaganiok) November 11, 2026 Un porteño de ley, tanguero, fumador, de noches largas, café, billar y amigos, como los del grupo que compartía con Horacio Pagani, quien dio a conocer su fallecimiento en el remozado Estudio Fútbol.