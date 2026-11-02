“El que no trabaja que no coma, eso también lo decía la biblia, se refería al vago”



Nadia Márquez, senadora de LLA, dijo que no hay ninguna contradicción entre el cristianismo y las medidas que hay tomado Milei en su geranio con respecto a los pobres y agregó que “este gobierno… pic.twitter.com/7kktAwgK7o