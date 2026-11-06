La provocación de Sturzenegger: "La virulencia de Milei es liberadora para todos nosotros, nos da libertad de pensar como sea" El ministro de Desregulación está viviendo un sueño con el presidente argentino que le permite hacer lo que siempre soñó y chocó contra la resistencia de la gente.







Federico Sturzenegger.

Para Federico Sturzenegger el gobierno libertario es su propio viaje a Disney, su sueño húmedo hecho realidad.

Haber encontrado a Javier Milei es lo que siempre esperó ya que no tiene que enfrentar a políticos que le pongan reparos o frenos a sus privatizaciones indiscriminadas.

"La virulencia de Milei es liberadora para todos nosotros, nos da libertad de pensar como sea"Federico Sturzenegger dijo que ahora "podés pensar lo que quieras y decir como lo dice el presidente" y afirmó: "Es esencial que una sociedad lo pueda hacer". — Corta (@somoscorta) November 6, 2026 "Ahora podés pensar lo que quieras y decir como lo dice el presidente, y es esencial que una sociedad lo pueda hacer" disparó feliz como un nene con juguetes.