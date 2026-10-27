Empezó la anécdota mostrando la futilidad del poder, incluso burlándose de la propuesta que le hizo el Jefe de Gabinete de ese momento, Alberto Fernández, que lo llevó a dudar.
El periodista que está identificado con la transmisión de los Juegos Olímpicos recordó en la entrevista con Mario Pergolini cuando le propusieron ser funcionario.
Empezó la anécdota mostrando la futilidad del poder, incluso burlándose de la propuesta que le hizo el Jefe de Gabinete de ese momento, Alberto Fernández, que lo llevó a dudar.
Llegó a repetir lo que le dijera el presidente de las filminas en la pandemia, cuando le sugirió pasar de "la energía crítica a la energía creativa".
Pero terminó reconociendo que no solo le faltó valor para aceptar el cargo sino que valoró la decisión de Néstor Kirchner.
"A él le importaba la capacidad de las personas" remató destacando que Néstor haya pensado en él.