La brutal agresión de la multitud de los jóvenes ciclistas a las trabajadoras sexuales frente al lago de Palermo, tuvo reacciones en distintas figuras del espectáculo que repudiaron lo sucedido.
En la charla que tuvo con la Negra Vernaci en Olga, la actriz y conductora reaccionó a la agresión a las mujeres trans en los bosques de Palermo.
La brutal agresión de la multitud de los jóvenes ciclistas a las trabajadoras sexuales frente al lago de Palermo, tuvo reacciones en distintas figuras del espectáculo que repudiaron lo sucedido.
Flor de la Vega lo sintió más personalmente que los demás y ante la Negra Vernaci desnudó sus miedos y preocupaciones.
Ante la histórica conductora de la radio Rock and Pop, De la Vega confesó sus temores de ser agredida cuando está con sus hijos.
Y ante la pregunta de Vernaci reflexionó sobre el mundo que estamos viviendo y su resonancia en nuestro país.