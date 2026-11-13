"Nadie me llamó ni se disculpó conmigo" señaló Mauro, quien fuera agredido por un entrenador de rugby que lo aventajaba claramente en altura, peso y preparación física.
El hombre agredido por el profesor de rugby sufrió una fractura en la órbita de su ojo izquierdo y está bajo controles médicos.
"Nadie me llamó ni se disculpó conmigo" señaló Mauro, quien fuera agredido por un entrenador de rugby que lo aventajaba claramente en altura, peso y preparación física.
El ataque fue tan sorpresivo que la víctima solo atinó a cubrirse para no sufrir daños aun peores que el de la fractura orbital.
Las imágenes se viralizaron al instante y volvieron a poner en la mira a los deportistas de la guinda, que repiten sus formas violentas.
El entrenador ya se encuentra detenido y deberá responder por su conducta antisocial.